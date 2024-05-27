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Цифровизация Бизнес-приложения
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Продукты «Цитрос» интегрированы с офисным программным обеспечением «Р7-Офис»

Продукты для управления корпоративным контентом «Цитрос СЭД», «Цитрос Архив» и «Цитрос КЭДО» компании SL Soft теперь интегрированы с семейством офисных приложений «Р7-Офис». Это обеспечивает пользователям решений «Цитрос» возможность совместного онлайн-редактирования документов. Несколько сотрудников могут открывать файлы и работать с ними одновременно в окне браузера средствами «Р7-Офис».

Переход к просмотру и редактированию документов осуществляется в один клик из интерфейса продуктов «Цитрос», без необходимости локальной выгрузки файлов, что удобно для пользователей. Также они видят все изменения, вносимые коллегами, в режиме реального времени, могут работать с цепочками примечаний и имеют доступ к полной истории изменений.

«Цитрос СЭД», «Цитрос Архив», «Цитрос КЭДО», «Цитрос ЮЗ ЭДО» — линейка продуктов для управления корпоративным контентом и документами, обрабатываемыми в бизнес-процессах. Все продукты «Цитрос» построены на единой высокопроизводительной и защищенной ECM-платформе на базе проверенных технологий Open Source.

«Р7-Офис» — российский кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами: текстами, таблицами и презентациями в форматах docx, xlsx, pptx, odt, ott, rtf, txt и других.

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«Интеграция продуктов «Цитрос» и «Р7-Офис» существенно улучшает пользовательский опыт, делая одну из наиболее востребованных задач — создание и редактирование документов — максимально удобной в реализации. Поскольку оба решения включены в Единый реестр отечественного программного обеспечения, то их совместное применение соответствует стратегии импортозамещения, что актуально для российского бизнеса», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос», SL Soft.

«Мы уделяем большое внимание работе с партнерами и постоянно трудимся над улучшением технической документации. На сайте Центра поддержки есть специальный раздел по настройке интеграций. Коллеги из SL Soft смогли самостоятельно настроить интеграцию с продуктами «Цитрос». Мы рады сотрудничать с таким технически грамотным партнером и наращивать совместные компетенции по нашим продуктам», — отметил Олег Жигалов, технический директор и руководитель департамента информационных технологий «Р7».

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