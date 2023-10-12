SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10» с программным продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО», и ОС «Альт Сервер 10» на платформе х86_64 с ECM-системой «Цитрос цифровая платформа». Об этом CNews сообщил представитель компании Softline.

«Альт Сервер 10» — серверная операционная система, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование.

«Альт Рабочая станция 10» — универсальная операционная система для компьютеров и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств.

Линейка программных продуктов «Цитрос» компании SL Soft предназначена для построения экосистемы управления документами. Она решает задачи автоматизации соответствующих процессов и может настраиваться под различные задачи пользователей.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — система юридически значимого электронного документооборота — предоставляет заказчикам из коммерческих компаний и государственных организаций инструменты для автоматизации и упрощения процессов обмена электронными юридически значимыми документами внутри холдинга и с контрагентами. Продукт поддерживает все изменения в законодательстве, а также обеспечивает возможность работы с машиночитаемыми доверенностями и электронными транспортными накладными.

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«Цитрос цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процессах (работать с любыми типами документов и изображений), а также развивать классические СЭД и архивы и внедрять кадровый электронный документооборот.

«Полученный сертификат подтверждает корректное функционирование «Цитрос ЮЗ ЭДО» и ОС «Альт». Это свидетельство тех усилий, которые мы прикладываем, чтобы повышать качество продуктов «Цитрос» и предлагать нашим партнерам все необходимые инструменты для эффективной работы в российском контуре», — отметил Кирилл Соколов, директор «Цитрос», компания SL Soft.