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SL Soft запускает партнерскую программу

Разработчик российских бизнес-приложений SL Soft сообщил о формировании партнерской программы. Она рассчитана на объединение усилий вендора и партнеров для удовлетворения возросших потребностей рынка в прикладном программном обеспечении, созданном и поддерживающимся в России.

SL Soft представляет полноценные продуктовые линейки — платформы интеллектуальной автоматизации Robin (RPA) и ЭДО «Цитрос» (ECM), аналитические инструменты Polymatica (BI), системы управления персоналом «Босс» (HRM/HCM), технологии анализа информации «Преферентум» (ML/AI) и распознавания данных Soica (OCR) — и готова обогащать портфель за счет вертикальных разработок от партнеров на базе этих продуктов.

Партнерская программа предусматривает обучение по каждому из решений SL Soft для технических специалистов и сотрудников коммерческих подразделений в компаниях-участниках, а также поддержку на всех этапах ведения проектов.

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В программе действует три статуса для партнеров, с минимальными требованиями по начальным ресурсным вложениям.

«Создание партнерской программы прописано в стратегии развития SL Soft. Мы выбрали вендорскую модель и выстраиваем сотрудничество с компаниями, заинтересованными в развитии продуктов и обладающими ресурсами для их внедрения, — отметил директор по работе с партнерами SL Soft Алексей Моисеенко. — Понимая значимость экспертизы и компетенций по российским решениям, мы продумали в программе обучающие и маркетинговые активности. SL Soft прикладывает большие усилия по созданию комфортных и выгодных условий работы для наших партнеров, и мы открыты для взаимодействий. Будем рады объединить усилия для развития отечественного рынка бизнес-приложений».

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