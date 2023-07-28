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Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»

SL Soft (входит в ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО.

«Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процессах (работать с любыми типами документов и изображений), а также развивать классические СЭД и архивы и внедрять кадровый электронный документооборот.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» обеспечивает комплексный юридически значимый оборот документов. Решение создает доверенную среду обмена электронными документами в рамках компании или холдинга через внутреннего оператора (бесплатно), а с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.

Ред ОСроссийская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

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Бизнес

«В современных реалиях важно работать с партнерами, которые развивают отличные от нас решения, и синхронизироваться с ними, проверяя работоспособность продуктов. Ведь когда речь идет об импортозамещении, то это всегда комплексные проекты. Однако в реальности не все российские продукты корректно работают друг с другом. Поэтому подтвержденная совместимость решений «Цитрос» и «Ред ОС» дает рынку новые возможности и гарантии в вопросе импортонезависимого ПО», — отметил Кирилл Соколов, директор «Цитрос».

«За последний год экосистема «Ред ОС» значительно расширилась. За счет этого сегодня у нас есть возможность предложить заказчикам на выбор несколько инструментов для решения конкретной задачи, у наших пользователей есть выбор. Достичь этого мы смогли благодаря сотрудничеству с технологическими партнерами, которые разрабатывают востребованное российское программное обеспечение. Благодарим коллег из SL Soft за плодотворное взаимодействие», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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