SL Soft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов

SL Soft, разработчик российских бизнес-приложений, и Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise версий 13, 14 и 15 и системы «Цитрос ЮЗ ЭДО».

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — система юридически значимого электронного документооборота, которая позволяет создать доверенную среду обмена юридически значимыми электронными документами как в рамках компании или холдинга через внутреннего оператора, так и с внешними контрагентами. Входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro Enterprise — российская СУБД, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Включает более 40 уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Многим заказчикам крайне важно использовать российское программное обеспечение. Подтвержденная совместимость “Цитрос ЮЗ ЭДО” и Postgres Pro Enterprise — залог корректной работы общего решения», — сказал Кирилл Соколов, директор «Цитрос».