Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО

Решение «Цитрос Архив», предназначенное для организации долговременного хранения документов с обеспечением юридической значимости, внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитрос Архив» поддерживает процессы архивного делопроизводства в соответствии с требованиями законодательства (в том числе, приказа Федерального архивного агентства от 31 июля 2023 г. N 77 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда России и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях»), позволяет определять условия и сроки хранения документов, автоматически проверяет целостность и корректность принимаемых в архив данных, обеспечивает поддержку процедур экспертизы ценности и уничтожения документов.

Решение подходит для работы с бумажными и электронными документами в едином пространстве, что позволяет получить быстрый сквозной поиск и формирование подборок по разным параметрам: категориям хранения, проектам, клиентам, сделкам и другим. Функциональность архива может быть расширена благодаря использованию комплементарных продуктов для оцифровки и интеллектуальной обработки документов.

«Для российских заказчиков важны два аспекта: организация архивного хранения документов в соответствии с актуальными законодательными нормами в области архивного делопроизводства и работы с электронной подписью, а также импортонезависимость применяемого программного обеспечения. Постоянное развитие продукта и внесение «Цитрос Архив» в реестр отечественного ПО подтверждают полное соответствие решения требованиям российского рынка», — отметил Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос».

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SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, Ваш Платежный Проводник и др.