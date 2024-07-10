Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами

Компания SL Soft дополнила продукты «Цитрос» новыми интеллектуальными сервисами для работы с цифровым контентом. Среди них функции распознавания документов, классификации, подсказок и рекомендаций по маршрутизации на основе содержимого. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новые сервисы «Цитроса» нативно встроены в интерфейс продуктов. Они ускоряют работу всех специалистов, задействованных в процессе документооборота, благодаря тому что нет потребности переключения между системами для выполнения тех или иных задач. Сервисы упрощают ввод и маршрутизацию документов, существенно снижают долю ручного труда пользователей, сокращают вероятность ошибок.

Функция распознавания скан-образов или изображений на основе OCR расположена в карточке документа и позволяет нажатием одной кнопки дополнить файл текстовым слоем, который можно выделять и копировать. Полученные данные также используются системами для поиска документа непосредственно по его содержимому.

Сервис классификации может самостоятельно определять класс документа, что позволяет облегчить решение множества задач, например, автоматически заполнить карточку документа или выбрать маршрут для обработки документа или определить срок и место хранения документа. Для файлов, следующих по определенному маршруту согласования, подписания или исполнения, пользователям предлагаются рекомендации по участникам бизнес-процесса с учетом сути текста. Для этого «Цитрос» использует встроенные интеллектуальные алгоритмы и технологию text mining, а обучение ML-моделей происходит автоматически и в прозрачном для пользователей режиме.

Развитие интеллектуальных сервисов и включение их в контур классических систем автоматизации — часть продуктовой стратегии SL Soft. Для обогащения функциональности используются собственные апробированные технологии, включенные в Реестр российского программного обеспечения.

Новые функции позволили присвоить «Цитрос Цифровой платформе» признак, указывающий на отнесение ПО к сфере искусственного интеллекта, о чем в Реестре российского программного обеспечения появилась соответствующая отметка. Теперь при внедрении продуктов «Цитрос» компании получают дополнительные льготы по уплате налогов в соответствии с Письмом ФНС России от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@. Благодаря этому продукты помогут заказчикам в выполнении KPIs по применению ИИ в государственных и муниципальных структурах.

Линейка продуктов «Цитрос» предназначена для управления корпоративным контентом и документами, обрабатываемыми в бизнес-процессах. Включает в себя решения «Цитрос СЭД», «Цитрос Архив», «Цитрос КЭДО», «Цитрос ЮЗ ЭДО», которые построены на единой высокопроизводительной и защищенной ECM-платформе на базе проверенных технологий Open Source.

«Обогащение продуктов “Цитрос” сервисами с применением искусственного интеллекта и других комплементарных технологий — это важный шаг в развитии линейки. Наша команда продолжает тестировать возможности ИИ, в частности text mining, в области синергии с классическим документооборотом и включать лучшие практики в наши системы», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос», компания SL Soft.