ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ электронного документооборота. Аналитики провели сравнение отечественных решений по функциональности, возможностям искусственного интеллекта, поддерживаемым операционным системам, уровню цен и другим параметрам.
Уход с российского рынка зарубежных вендоров продолжает оказывать существенное влияние на темпы роста платформ электронного документооборота, помимо этого высокая положительная динамика в сегменте обусловлена цифровизацией документооборота в государственных структурах.
Отрадно отметить, что отсутствие западных разработчиков практически никак не повлияло на темпы технологического прогресса и внедрения новых функциональных возможностей в ПО отечественных вендоров. Наиболее заметным стало применение возможностей ИИ — более 80% компаний, принявших участие в нашем обзоре, внедрили как минимум 4 опции, а 50% предлагают заказчикам 7 инструментов. Другой заметной тенденцией стало использование как low-code, так и no-code инструментов в СЭД. Об этих и других темах читайте в обзоре Market.CNews «Платформы электронного документооборота 2025».
Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функциональность
- Возможности искусственного интеллекта
- Интеграции с операторами ЭДО
- Форматы поставки
- Поддерживаемые операционные системы
- Сертификаты безопасности
- Возможности обучения и поддержки
- Длительность тестового периода
- Стоимость и др.
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».
Источник: Market.CNews. Полная версия
Продукт для управления корпоративным контентом «Цитрос СЭД» от компании SL Soft набрал максимальное число баллов среди участников обзора 2025 года. Помимо богатой функциональности вендор позаботился также о системе поддержки клиентов (документация, обучение) и совместимости с разнообразным системным ПО.
Второе место — СЭД Directum RX. Решения и сервисы на базе ИИ включены в базовые возможности продукта, некоторые функции доступны в виде отдельного модуля.
ECM-платформа Docsvision, занимающая третье место, предоставляет возможность интеграции с 4 наиболее востребованными операторами ЭДО, также к числу сильных сторон вендора следует отнести гибкий подход к формированию продукта — бОльшая часть функциональности включается в базовую поставку, но может быть доступна и как отдельный модуль.
Структура баллов
Позиция компании в рейтинге рассчитывается как сумма баллов за критерии. Участники получают определенное количество баллов за каждый показатель исходя из нижеприведенной таблицы. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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