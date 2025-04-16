Уход с российского рынка зарубежных вендоров продолжает оказывать существенное влияние на темпы роста платформ электронного документооборота, помимо этого высокая положительная динамика в сегменте обусловлена цифровизацией документооборота в государственных структурах.

Отрадно отметить, что отсутствие западных разработчиков практически никак не повлияло на темпы технологического прогресса и внедрения новых функциональных возможностей в ПО отечественных вендоров. Наиболее заметным стало применение возможностей ИИ — более 80% компаний, принявших участие в нашем обзоре, внедрили как минимум 4 опции, а 50% предлагают заказчикам 7 инструментов. Другой заметной тенденцией стало использование как low-code, так и no-code инструментов в СЭД. Об этих и других темах читайте в обзоре Market.CNews «Платформы электронного документооборота 2025».

Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Топ-10 платформ электронного документооборота 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор платформ электронного документооборота 2025 Функциональность Универсальность Стоимость 360 200 30 325 190 60 317,5 190 60 302,5 190 60 350 160 40 320 190 40 298 190 60 372,5 130 45 302,5 190 50 230 190 50

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функциональность Возможности искусственного интеллекта Интеграции с операторами ЭДО Форматы поставки Поддерживаемые операционные системы Сертификаты безопасности Возможности обучения и поддержки Длительность тестового периода Стоимость и др.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

Топ-5 платформ электронного документооборота 2025 Место Название компании Название платформы СЭД Сумма баллов 1 SL Soft Цитрос 590 2 Directum Directum RX 575 3 ДоксВижн Docsvision 567,5 4 ELMA ELMA365 CSP 552,5 5 ITFB Group Симфония 552,5

Источник: Market.CNews. Полная версия

Продукт для управления корпоративным контентом «Цитрос СЭД» от компании SL Soft набрал максимальное число баллов среди участников обзора 2025 года. Помимо богатой функциональности вендор позаботился также о системе поддержки клиентов (документация, обучение) и совместимости с разнообразным системным ПО.

Второе место — СЭД Directum RX. Решения и сервисы на базе ИИ включены в базовые возможности продукта, некоторые функции доступны в виде отдельного модуля.

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ECM-платформа Docsvision, занимающая третье место, предоставляет возможность интеграции с 4 наиболее востребованными операторами ЭДО, также к числу сильных сторон вендора следует отнести гибкий подход к формированию продукта — бОльшая часть функциональности включается в базовую поставку, но может быть доступна и как отдельный модуль.

Структура баллов

Позиция компании в рейтинге рассчитывается как сумма баллов за критерии. Участники получают определенное количество баллов за каждый показатель исходя из нижеприведенной таблицы. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Функциональность Интеграции с операторами ЭДО 10 баллов за каждый пункт при условии наличия в базовом модуле

5 баллов за каждый пункт при условии доступности в качестве отдельного модуля Поддержка операционных систем Форматы поставки ПО Вопросы безопасности Документация и обучение 10 баллов за каждый критерий Возможности искусственного интеллекта 15 баллов за каждый пункт при условии наличия в базовом модуле

7,5 баллов за каждый пункт при условии доступности в качестве отдельного модуля Микросервисная архитектура 50 баллов Длительность бесплатного тестового периода до 14 дней = 10 баллов

14-30 дней = 20 баллов

более 30 дней = 30 баллов Стоимость решения Регрессивная шкала с учетом лицензионной политики

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой СЭД в теме письма.