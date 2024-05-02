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В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН

Компания SL Soft (ГК Softline) объявила о релизе обновления продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления включают в себя развитие функциональности по работе с машиночитаемыми доверенностями и электронными транспортными накладными.

У пользователей «Цитрос ЮЗ ЭДО» появилась полноценная возможность отзыва МЧД, охватывающая весь цикл, от создания заявления на отзыв до его регистрации в реестре ФНС. Добавлена опция автоматического скачивания информации о машиночитаемой доверенности, прикрепленной к входящему документу. Сведения об используемой МЧД отображаются как в карточке документа, так и в его печатной форме. Для поддержки функции передачи информации об МЧД, применяемой при подписании документа, настроены новые интеграции с операторами ЭДО «Сфера Курьер», TrustDoc (ViPNet) и внутренним виртуальным оператором.

Нововведение в части работы с электронными транспортными накладными — конвертация в формализованные документы данных универсального формата из корпоративных систем. Также реализована функция получения печатных форм и архивов от операторов ЭПД. Продолжает расти число операторов ЭПД, через которых в системе доступен обмен электронными транспортным документами: в данном релизе настроена интеграция с «Такском».

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — это система юридически значимого электронного документооборота. Она позволяет создать доверенную среду для обмена документами в рамках компании или холдинга через виртуального оператора, а с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.

«В сфере электронного документооборота регулярно происходят законодательные изменения, сейчас фокус направлен на машиночитаемые доверенности и электронные транспортные накладные. Команда “Цитрос” постоянно дорабатывает свои продукты, чтобы они не только соответствовали новым нормам, но и были максимально удобны для пользователей. Расширение количества интеграций с операторами ЭПД и ЭДО позволяет нашим заказчикам обмениваться документами с контрагентами, подключенными к самым разным операторам, при этом избавлено от недостатков межоператорного роуминга», — сказала Надежда Егорова, руководитель отдела аналитики «Цитрос» компании SL Soft.

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