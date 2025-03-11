В «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft поддержаны новые правила работы по упрощенной системе налогообложения

SL Soft (ГК Softline), разработчик импортонезависимых бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов, сообщает о том, что «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддерживает новые правила работы по упрощенной системе налогообложения (УСН). Последняя версия системы юридически значимого электронного документооборота «Цитрос ЮЗ ЭДО», уже поставлена заказчикам и учитывает новые положения Налогового кодекса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Преобразования в сфере ЭДО масштабны: в первую очередь, они затрагивают налогоплательщиков на УСН. ФНС также изменила форматы счетов-фактур, УПД и УКД. Кроме того, скорректированы правила работы с электронной подписью и продолжается развитие машиночитаемых доверенностей. Программное обеспечение «Цитрос ЮЗ ЭДО» адаптировано под актуальные требования законодательства и обеспечивает компаниям комфортную работу с новыми форматами электронных документов. Развитие собственных систем для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

Вступившие в силу изменения в Налоговом кодексе (в соответствии с ФЗ №176), повлияли на компании, работающие по УСН – теперь им необходимо оплачивать НДС по ставкам 5% или 7%. Поэтому ФНС скорректировала форматы счетов-фактур и УПД, содержащих счета-фактуры. В приказ ФНС №970 внесены поправки – утвержден формат УПД, а к приказу №736 скорректированы схемы УКД. Затем формат УПД был еще раз доработан в соответствии с положениями приказа ФНС №ЕД-7-26/1032@. В ближайшее время обновление ждет и приказ ФНС №736, описывающий формат корректировочного счета-фактуры. Все нововведения своевременно отражаются в функциональности «Цитрос ЮЗ ЭДО».

Важные преобразования коснулись и работы с электронной подписью. С 1 сентября 2024 г. в квалифицированный сертификат включен срок действия ключа ЭП, а также введено дополнительное условие для признания КЭП — теперь, если не использовать метки доверенного времени, то на день проверки должен быть действительным не только срок действия квалифицированного сертификата, но и срок действия ключа электронной подписи. Соответствующие положения при проверках ЭП на стороне «Цитрос ЮЗ ЭДО» также доработаны и являются частью функциональности коробочного решения.

Продолжается и развитие функциональности при работе с машиночитаемыми доверенностями: поддержан Единый классификатор полномочий. Реализована опция автоудаления отозванных и просроченных МЧД из системы. Постоянно проводится мониторинг и адаптация технологических модификаций в части API-интеграций с системами ЕИС в сфере госзакупок и «Честный знак», а также с шестью операторами ЭДО, поддерживаемыми в коробочной версии ПО.

«В 2025 г. проходят значительные изменения в сфере ЭДО. Несвоевременная адаптация к новым требованиям ФНС может привести к сбоям в документообороте и дополнительным налоговым рискам. Мы оперативно реализовали и передали пользователям новую версию “Цитрос ЮЗ ЭДО”, что позволяет нашим клиентам работать в соответствии с законодательством, не прерывая бизнес-процессы», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — система юридически значимого электронного документооборота. Она обеспечивает доверенную среду обмена электронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизируется под специфику документооборота бизнеса.