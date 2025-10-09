SL Soft FabricaONE.AI внедрила системы СЭД и КЭДО собственной разработки «Цитрос»

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) завершила ввод в эксплуатацию «Цитрос СЭД» и «Цитрос КЭДО» в ходе консолидации бизнес-процессов компании. Проект позволил создать единое цифровое пространство документооборота для 15 юридических лиц, унифицировать разрозненные процессы и обеспечить сквозное управление документами в enterprise-среде. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания SL Soft FabricaONE.AI – классический вендор. На текущий момент она объединяет под управлением 11 продуктовых линеек для enterprise-сегмента.

У SL Soft изначально не было единой системы электронного документооборота (СЭД), в том числе и кадрового. У каждой ранее самостоятельно функционирующей организации были свои маршруты движения документов, в некоторых уже использовалась СЭД. Из-за сложной структуры SL Soft FabricaONE.AI на новые системы ложилась высокая нагрузка — необходимо учесть процессы и особенности работы множества юридических лиц.

«Цитрос СЭД» — платформа для автоматизации управленческого и канцелярского документооборота. Продукт повышает эффективность работы за счет цифровизации типовых процедур. Он обеспечивает комплексную автоматизацию документооборота: от управления организационно-распорядительными и нормативными документами до работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Система поддерживает деятельность коллегиальных органов — позволяет организовывать заседания, вести протоколы и фиксировать принятые решения. Встроенная функциональность по выдаче, исполнению и контролю поручений и резолюций способствует повышению исполнительской дисциплины и прозрачности процессов. Дополнительно система предлагает персонализированные подсказки по работе с документами — сотрудники получают контекстные рекомендации, которые ускоряют принятие решений и минимизируют ошибки на каждом этапе обработки информации.

«Цитрос КЭДО» — комплексное решение для цифровизации кадровых процессов и документооборота, а также документационной поддержки процессов охраны труда. Обеспечивает возможность обмена документами между организацией и ее сотрудниками без дублирования информации на бумажном носителе и отвечает всем требованиям законодательства. Решение выступает как единая точка взаимодействия «Сотрудник — HR» по всем кадровым бизнес-процессам.

Эффекты от внедрения систем «Цитрос СЭД» и «Цитрос КЭДО» в ИТ-компании SL Soft FabricaONE.AI

Цифровизация оборота документов «с нуля». Упорядоченное хранение и оперативный доступ к электронным документам — ускорение и упрощение поиска документов и информации.

Настройка загрузки и согласования производственных, непроизводственных и общехозяйственных договоров, файлов расчетов проектов, а также организационно-распорядительной и прочей документации.

Формирование более 60 маршрутов, шаблонов для согласования, подготовленных для различных типов документов и юрлиц.

Предоставление возможности работы через единый интерфейс с документами операционных и прочих бизнес-процессов, включая планирование отпусков, реализованное в решении «Цитрос КЭДО».

Повышение эффективности: унификация и ускорение процессов, сокращение объема рутинных задач

«Перед нами стояла амбициозная задача, ведь внедрение “Цитрос СЭД” в SL Soft FabricaONE.AI — это не просто запуск системы, а создание единой информационной среды для документооборота в сложной, многокомпонентной структуре. Мы унифицировали, стандартизировали и сделали процессы прозрачными. Считаю, что это эталонный кейс для любого enterprise-заказчика, который строит будущее бизнеса на базе российских решений», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI.