Управляем цифровыми документами и процессами — ОС «Альт» совместимы с решениями «Цитрос»

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в группу компаний Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт сервер» 10 и «Альт рабочая станция» 10 с программным продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО», и ОС «Альт сервер» 10 на платформе х86_64 с ECM-системой «Цитрос цифровая платформа». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт сервер» 10 — серверная операционная система с широкой функциональностью, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование.

«Альт рабочая станция» 10 — универсальная операционная система для десктопов и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств.

Линейка программных продуктов «Цитрос» компании SL Soft предназначена для построения экосистемы управления документами. Она решает задачи комплексной автоматизации соответствующих процессов и может настраиваться под широкий круг задач пользователей.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — система юридически значимого электронного документооборота — предоставляет заказчикам из коммерческих компаний и государственных организаций инструменты для автоматизации и упрощения процессов обмена электронными юридически значимыми документами внутри холдинга и с контрагентами. Продукт поддерживает все изменения в законодательстве, а также обеспечивает возможность работы с машиночитаемыми доверенностями и электронными транспортными накладными.

«Цитрос цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процессах (работать с любыми типами документов и изображений), а также развивать классические СЭД и архивы и внедрять кадровый электронный документооборот.

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«Полученный сертификат подтверждает корректное функционирование «Цитрос ЮЗ ЭДО» и ОС «Альт». Это свидетельство тех усилий, которые мы прикладываем, чтобы повышать качество продуктов «Цитрос» и предлагать нашим партнерам все необходимые инструменты для эффективной работы в российском контуре», — отметил Кирилл Соколов, директор «Цитрос», компания SL Soft.

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«Базальт СПО» (ООО «Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

SL Soft — разработчик и поставщик программных продуктов для корпоративных заказчиков. Компания создана в 2023 г, входит в группу компаний Softline. Все решения SL Soft включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.