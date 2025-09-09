Вышло обновление «Цитрос Архива» от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила версию 2.2 «Цитрос Архива», которая включает более 30 улучшений, направленных на унификацию работы с электронными хранилищами документов и расширение возможностей сохранения их юридической значимости вне зависимости от выбранного способа архивации. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В числе важных обновлений — поддержка юридической значимости (ЮЗ) электронных документов, находящихся на оперативном хранении. Данная функциональность обеспечивает возможность подтверждения ЮЗ различными методами: усовершенствование подписей, переподписание или перештамповка подписей электронных документов. Они аналогичны способам, реализованным для архивного долговременного хранения в предыдущих версиях. Пользователи могут видеть актуальную информацию о сертификатах и статусе ЮЗ непосредственно в карточках документов.

Кроме того, была добавлена опция использовать машиночитаемые доверенности (МЧД) при подписании контейнеров электронных архивных документов (ЭАД) в процессе приема их на хранение в архив и при подтверждении ЮЗ документов, размещенных в архиве. Если данные доверенности хранятся в системе, они могут автоматически добавляться в состав контейнера ЭАД.

Появился новый модуль «Электронное хранилище документов» (ЭХД). Он предназначен для создания простого единого корпоративного хранилища оцифрованных бумажных и электронных документов, где есть функции только поиска и просмотра. Используется, когда компании не нужно организовывать полноценные процессы архивного делопроизводства и формировать контейнеры ЭАД.

Функциональность модуля: простое хранение с возможностью поиска и просмотра документов; обеспечение ЮЗ для электронных документов при длительных периодах хранения в «Цитрос Архиве»; автоматизированное отслеживание сроков хранения и контролируемое уничтожение более неактуальных документов; выдача временного доступа к документам; управление местами хранения оригиналов.

Еще одно ключевое нововведение — готовое расширение для «1С», которое упрощает передачу документов из учетной системы (УС) на хранение и обработку в ЭХД. Расширение универсально для различных конфигураций «1С» и обеспечивает двусторонний обмен: документы отправляются из УС в хранилище, а обратно в «1С» возвращаются прямые ссылки на них. Это ускоряет и упрощает обмен документами между системами.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальные возможности для работы с документами, обеспечивая не только надежное хранение, но и практичность в повседневном использовании. Новые функции “Цитрос Архива” позволяют создать единое консолидированное пространство для всего корпоративного контента с унифицированными функциями архивной обработки и полным соблюдением законодательных норм в области архивного делопроизводства», — отметил Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI.