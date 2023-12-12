Silicon Power выпускает ультракомпактные портативные SSD DS72 и MS70 для представителей креативных индустрий

Для создателей контента и профессионалов, которым важна мобильность, Silicon Power выпускает два новых высокоскоростных портативных твердотельных накопителя: DS72 и MS70. Высокая скорость чтения и записи благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 позволяет без особых усилий обрабатывать большие файлы, фото и видео с высоким разрешением и работать с ресурсоемким программным обеспечением. Накопители могут передать 30-минутное видео в формате 4K менее чем за 28 секунд. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power

DS72 не только обеспечивает скорости чтения и записи до 1050 МБ/с и 850 МБ/сii, но также достаточную емкость до 1 ТБ. Накопитель совместим со всеми устройствами с разъемами Type-A и Type-C. Можно без особых усилий поделиться презентацией, сделанной на MacBook, с ноутбуком Windows, используя разъем Type-C, а затем подключить его к общедоступному компьютеру с портом Type-A для доступа к файлам без каких-либо проблем с совместимостью. Фотографы и видеографы могут переносить файлы с высоким разрешением с камеры, оснащенной Type-C, на ноутбук Type-A или наоборот, упрощая рабочий процесс и сокращая время простоя во время съемок или монтажа. Профессионалы, использующие смартфоны, планшеты и ноутбуки с различными USB-портами, могут положиться на DS72 для быстрого доступа к файлам на всех своих устройствах без использования нескольких адаптеров или кабелей.

Накопитель MS70 обладает скоростью чтения до 1050 МБ/с и записи до 850 МБ/с. Создатели контента могут быстро передавать большие файлы, что позволяет ускорить редактирование и совместную работу над проектом, в то время как профессионалы могут создавать резервные копии важных документов и презентаций «на лету», чтобы не нарушать напряженный график. Внушительная емкость – до 2 ТБ делает MS70.

DS72 и MS70 имеют цельнометаллические корпуса, которые обеспечивают дополнительную прочность, а съемные резиновые колпачки защищают разъемы, когда они не используются.

DS72 и MS70 будут доступны в России в I квартале 2024 г.

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Silicon Power основана в 2003 г. Штаб-квартира и производственные мощности компании расположены в Тайбэе, Тайвань. SP — международная компания, ее филиалы открыты в нескольких частях света.