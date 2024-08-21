Разделы

Техника
|

Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power.

При выборе дизайна для модулей XPower Storm DDR5 RGB специалисты Silicon Power вдохновлялись формами акулы. Изогнутая линия радиатора в форме спинного плавника и симметричные изображения жаберных щелей морского хищника эффективно распределяют тепло.

Оперативная память XPower Storm DDR5 RGB и отличается сравнительно низким рабочим напряжением в пределах от 1,35 до 1,45 В, что позволяет снизить энергопотребление без ущерба для игровой производительности.

storm_ddr5_rgb_k_front_l.jpg
Silicon Power
Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Благодаря поддержке профилей Intel XMP и AMD EXPO обеспечивается плавный и простой для пользователя разгон, что позволяет оптимизировать производительность для требовательных приложений без ручной настройки.

Модули оперативной памяти XPower Storm DDR5 RGB будут доступны в России в версиях с объемом 16 и 32 ГБ с эффективной частотой 6000, 6400, 6800, 7200 и 7600 МГц в сентябре 2024 г.

На память распространяется пожизненная гарантия производителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Власти Санкт-Петербурга потратят 165 миллионов на установку российского Linux, но Windows тоже оставят при себе

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024