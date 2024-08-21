Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power.

При выборе дизайна для модулей XPower Storm DDR5 RGB специалисты Silicon Power вдохновлялись формами акулы. Изогнутая линия радиатора в форме спинного плавника и симметричные изображения жаберных щелей морского хищника эффективно распределяют тепло.

Оперативная память XPower Storm DDR5 RGB и отличается сравнительно низким рабочим напряжением в пределах от 1,35 до 1,45 В, что позволяет снизить энергопотребление без ущерба для игровой производительности.

Silicon Power Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Благодаря поддержке профилей Intel XMP и AMD EXPO обеспечивается плавный и простой для пользователя разгон, что позволяет оптимизировать производительность для требовательных приложений без ручной настройки.

Модули оперативной памяти XPower Storm DDR5 RGB будут доступны в России в версиях с объемом 16 и 32 ГБ с эффективной частотой 6000, 6400, 6800, 7200 и 7600 МГц в сентябре 2024 г.

На память распространяется пожизненная гарантия производителя.