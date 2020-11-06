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Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки

Техника

Silicon Power представила свой самый компактный внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки — устройство для тех, кто по-настоящему ценит портативность.

При габаритах, сравнимых с размером кредитной карты, QP70 обладает внушительной емкостью в 10000 мАч. Помимо этого, внешний аккумулятор максимально универсален благодаря наличию двух выходных (USB Type-A и USB Type-C) и двух входных портов (Micro-USB и USB Type-C), а скругленные края корпуса позволяют комфортно держать его в руках и использовать в транспорте или во время поездок.

Заряжайте подключенные гаджеты в 2,5 раза быстрее благодаря выходной мощности в 18 Вт через порт USB Type-C с поддержкой протокола Power Delivery или через USB Type-A с поддержкой ‎Quick Charge 3.0. При этом сам внешний аккумулятор полностью заряжается всего за 3,5 часа через двунаправленный порт Type-C, что намного быстрее стандартных 6 часов в моделях без функции быстрой зарядки.

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Silicon Power QP70

Несмотря на миниатюрные размеры, QP70 отличается универсальностью, высокой емкостью и отличной скоростью зарядки устройств.

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