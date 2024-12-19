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Панорама КБ Panorama Photo Панорама Фото



19.12.2024 В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий 1
14.11.2024 В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт 1
31.10.2022 Новое изделие от КБ «Панорама» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 3
Nvidia Corp 3487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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