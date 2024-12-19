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В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий

В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.1.1. В новой версии повышена точность дешифрирования контуров зданий и сельскохозяйственных участков. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В комплекс интегрирована новая нейросетевая модель, оптимизированная для распознавания контуров зданий на снимках местности с пространственным разрешением 0.1-0.3 м/пиксель. Данная модель повышает качество распознавания зданий на ортофотопланах, сформированных программой «Панорама Фото» по результатам обработки материалов воздушного фотографирования. Совместное применение программных продуктов «Панорама Фото» и "Panorama Vision позволяет максимально автоматизировать процесс получения готовых геоданных. К ним относятся ортофотопланы, матрицы высот и векторные карты, сформированные по данным с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и спутниковым снимкам.

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КБ «Панорама»
В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий

Кроме того, в комплексе Panorama Vision доработано определение контуров зданий на спутниковых снимках с пространственным разрешением 0.75 м/пиксель и ниже. Для всех категорий снимков при формировании векторной карты улучшены алгоритмы разделения зданий, расположенных близко друг к другу. При дешифрировании границ сельскохозяйственных угодий добавлено автоматическое «дотягивание» контуров угодий до прямоугольной формы.

При создании векторной карты объекты сельскохозяйственных угодий, гидрографии и строений формируются с использованием единого классификатора map5000m.rscz. Для формирования объектов сельскохозяйственных угодий используется объект «Пашни» с кодом 71324100, гидрографии - объект «Водоем» с кодом 31120002, а для строений – объект «Строение жилое» с кодом 44200000.

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Цифровизация

Panorama Vision позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW/JPG/TIFF/PNG и данные из открытых геопорталов. Программный комплекс распознает контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий и сооружений. Результаты обработки передаются пользователю в виде векторной карты, загружаемой по протоколу WFS. Комплекс реализован в виде сервисов, предоставляющих удаленный доступ к дешифрированию данных. Он расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к комплексу осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама»: Запуск приложений - пункт Автоматическое создание объектов.

Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

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