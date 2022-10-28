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Новое изделие от КБ «Панорама»

Ведущая российская компания в области разработки геоинформационных систем и технологий представляет новое программное изделие «Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото)», позволяющее обрабатывать снимки с беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме.

Простые и понятные инструменты позволяют создавать высокоточные цифровые модели местности в виде облака точек, матриц высот и ортофотопланов.

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Панорама Фото позволяет решать задачи в области градостроительной и кадастровой деятельности, обороны страны, картографирования, экологии, лесного и муниципального хозяйств и других. Данные, сформированные в Панорама Фото, используются в качестве достоверного и наглядного инструмента контроля при выполнении работ по строительству и реконструкции различных видов муниципальной собственности и транспортной инфраструктуры.

Для оценки продукта предоставляется возможность бесплатной эксплуатации программы в течение 30 дней. Ознакомиться с комплексом Панорама Фото можно на сайте gisinfo.ru (https://gisinfo.ru/download/download.htm).

Специалисты КБ «Панорама» оказывают квалифицированную и оперативную техническую поддержку программного продукта на форуме (https://gisweb.ru/forum/) и проводят обучение по основам работы c комплексом. Токен: Pb3XmBtzt7KczB2CTwg4wTgqEKKYMhyxACoT3GzРекламодатель: АО КБ «Панорама»ИНН/ОГРН: 7706619500/1067746583080Сайт: http://www.gisinfo.ru/

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