ГИС Panorama Mobile для ОС Android теперь позволяет создавать и редактировать специальные карты

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для ОС Android. В новой версии добавлена возможность создания карт и расширены средства их редактирования. Реализован экспорт данных в формат KML.

В главном меню приложения добавлен пункт «Создание карты». С его помощью можно быстро сформировать карту с заданным названием, классификатором, базовым масштабом и типом. Созданная карта сразу подключается к текущему проекту и сохраняется в хранилище приложения, откуда ее можно открыть через меню «Открыть файл».

Задача «Редактор карты» дополнена инструментом «Перемещение объекта». Редактор позволяет пользователю формировать карты на основе собранных данных о местности при помощи инструментов: «Создание объекта», «Редактирование контура объекта», «Удаление объекта» и других. Режим «Перемещение объекта» дает возможность переносить объекты на карте без изменения их контура. Для удобства использования выбранный объект автоматически центрируется на экране, что помогает контролировать его положение.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Добавлена возможность сохранения карт в формате KML. Карта может быть сформирована в ручном или и автоматическом режимах с помощью записи трека по координатам с GPS-приемника. Для выгрузки карты в формат KML достаточно указать папку и имя файла через стандартный проводник Android. Данный формат является популярным стандартом для работы с геопространственной информацией и совместим со многими ГИС-приложениями. Полученные файлы KML можно легко перенести и использовать в настольных программах ГИС «Панорама», «Панорама-редактор» и ГИС «Панорама Мини» для последующей обработки данных с мобильного устройства. В новой версии улучшена поддержка темной темы интерфейса. Это делает работу с приложением комфортнее в любое время суток.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» на мобильных устройствах на базе Android и обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных, упаковать их в архив формата ZIP стандартными средствами и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация.

