В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.7 для отечественной мобильной ОС «Аврора». В новой версии реализована возможность автономной работы с геопорталами, добавлены инструменты расчеты длины и площади на карте и поддержка формата GeoTIFF, содержащего информацию о растровых и матричных данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализован автономный режим работы с геопорталами. При работе пользователя с геопорталами все участки открываемых данных (тайлы) автоматически сохраняются в локальном кэше и могут использоваться без подключения к интернету. При отсутствии или плохом качестве соединения приложение автоматически переходит на работу только с кэшем тайлов. На главном экране доступна кнопка явного включения/отключения автономного режима. При активации отображается уведомление пользователю о текущем режиме работы: «Автономный» или «Онлайн». Кэш геопорталов размещен в каталоге приложения, что позволяет сохранять загруженные данные после перезагрузки устройства.

Добавлены инструменты для расчета длины и площади. Пользователь может выделить нужную область или маршрут на карте, и приложение автоматически рассчитает площадь или длину. Управлять точками области просто: их можно перемещать или удалять повторным касанием. Для того чтобы начать новый расчет, достаточно нажать кнопку сброса и выбрать новую область или линию. Доступен способ измерения расстояния до объектов и между объектами на карте. Достаточно выбрать нужный инструмент и указать объект — приложение отобразит расстояние до него с помощью пунктирной линии и специального маркера.

КБ «Панорама» В ГИС Panorama Mobile для ОС « Аврора » добавлены расчетные инструменты анализа местности

Добавлена поддержка обменного формата GeoTIFF для работы с растровыми изображениями и матрицами данных. Формат GeoTIFF позволяет сохранять пространственные данные и географическую привязку непосредственно в файле изображения. Поддержка формата GeoTIFF позволяет выполнять удобную интеграцию с широким спектром геопространственных приложений.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать и редактировать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» и популярные геопорталы на мобильных устройствах на базе ОС «Аврора», обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС «Панорама Мини») и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация. Программа разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».