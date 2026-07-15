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Панорама КБ ГИС Конструктор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 В ГИС «Конструктор» расширены средства обработки больших объемов пространственных данных и управления картой 1
15.04.2025 ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» предоставляет удобные инструменты редактирования и поиска объектов на картах для мобильных пользователей 1
17.12.2024 ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий 1
12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 1
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 1
11.11.2024 В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности 1
27.08.2024 Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 247 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 512 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12861 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 706 6
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 721 6
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3059 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2204 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10149 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1216 2
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 11 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 321 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5068 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14722 1
Оповещение и уведомление - Notification 5857 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 633 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 615 1
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 14 6
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 6
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 58 6
C/C++ - Язык программирования 886 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 6
Панорама КБ - Panorama Vision 27 5
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 152 3
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 719 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57367 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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