Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5

В КБ «Панорама» подготовлена ГИС «Panorama Mobile» для российской мобильной ОС «Аврора» версии 5. Специалистами компании успешно завершены испытания, подтверждающие совместимость и корректность мобильной ГИС в новой версии ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Использование ГИС «Panorama Mobile» позволяет облегчить процесс взаимодействия с картами настольной ГИС «Панорама». Приложение обеспечивает доступ к популярным геопорталам. Сохранение маршрута движения позволяет выполнять запись передвижений. При помощи редактора карт можно выполнять добавление новых объектов и изменение существующих. Навигатор поможет сохранить важные места и просматривать их на любых картах. Пользователи могут заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС «Панорама Мини») и перенести в мобильную ГИС «Panorama Mobile». Программа разработана на основе инструментария ГИС Конструктор, который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа». Операционная система создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Она способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. ОС «Аврора» позволяет централизовано управлять парком мобильных устройств и применяемым мобильным ПО при использовании «Аврора» Центр. Актуальная версия мобильной ОС «Аврора» прошла сертификацию ФСТЭК России и полностью соответствует требованиям к операционным системам типа «А» 4 класса защиты и 4 уровню доверия.

Новая версия ГИС «Panorama Mobile» доступна для скачивания на сайте разработчика в разделе «Скачать».