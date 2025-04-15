ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» предоставляет удобные инструменты редактирования и поиска объектов на картах для мобильных пользователей

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.13 для отечественной мобильной ОС «Аврора». В новой версии реализованы средства редактирования атрибутов объектов, расширен поиск по характеристикам. Добавлена панель «Выбранный объект», упрощающая работу с расчетами и изменениями данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Программа предоставляет инструменты для редактирования картографических данных. В новой версии расширены возможности работы с семантикой объектов: пользователи могут добавлять новые характеристики, изменять существующие данные и удалять устаревшую информацию. Все изменения оперативно вносятся и сохраняются в системе, а встроенный механизм отмены действий защищает от случайных ошибок, обеспечивая полный контроль на всех этапах работы.

В ГИС Panorama Mobile поиск объектов стал более гибким, система поддерживает различные условия сравнения («больше», «меньше», «равно», «присутствует» и др.). Например, можно быстро найти все объекты высотой более 100 метров. Результаты поиска отображаются как на карте, так и в отдельной панели, что ускоряет анализ данных.

В программе добавлена панель «Выбранный объект». Она автоматически отображает активный объект, подсвечивает его контур на карте и предоставляет краткое описание. Этот инструмент особенно полезен при выполнении расчетов или редактировании - система сразу отображает результаты операций, а встроенные механизмы проверки позволяют минимизировать количество ошибок.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать и редактировать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» и популярные геопорталы на мобильных устройствах на базе ОС «Аврора», обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС «Панорама Мини») и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация. Программа разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа». Операционная система создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Она способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. ОС «Аврора» позволяет централизовано управлять парком мобильных устройств и применяемым мобильным ПО при использовании «Аврора Центр». Актуальная версия мобильной ОС «Аврора» прошла сертификацию ФСТЭК России и полностью соответствует требованиям к операционным системам типа «А» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».