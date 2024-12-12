ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой версии реализованы инструменты создания карт, нанесения объектов по координатам из текстового файла. Добавлены средства просмотра и обновления пространственных данных, размещенных на ГИС «Сервере». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

В ГИС Panorama Mobile добавлен диалог открытия данных с ГИС «Сервера». Данный диалог позволяет задавать множество настроек подключения к серверу и открывать доступные наборы пространственных данных. ГИС «Сервер» обеспечивает удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, документам и базам пространственных данных пользователей программ ГИС «Панорама», ГИС «Оператор», GIS WebService SE и др. Пространственные данные на сервере могут одновременно редактироваться несколькими пользователями. Для того чтобы на мобильном устройстве всегда отображались актуальные данные, в настройках ГИС Panorama Mobile теперь можно указать период обновления.

ОМП ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС « Аврора » поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»

В программе расширены возможности «Редактор карты». В новой версии программы можно наносить объекты на карту, используя набор координат из текстовых файлов формата CSV. Нанесение объектов осуществляется с помощью режима «Создание объекта» в панели «Редактор карты».

Добавлен инструмент создания новой карты. Для формирования карты необходимо воспользоваться диалогом «Создание карты». В нем указываются имя карты, путь к создаваемой карте, классификатор, масштаб, код EPSG.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать и редактировать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» и популярные геопорталы на мобильных устройствах на базе ОС «Аврора», обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС «Панорама Мини») и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация. Программа разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.