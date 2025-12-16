Комплекс Panorama Vision обеспечивает автоматический поиск неучтенных объектов на спутниковых и аэрофотоснимках

В КБ «Панорама» разработан комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.8.0. В новой версии добавлен режим «Поиск незарегистрированных объектов», предназначенный для автоматического выявления объектов, отсутствующих на текущей цифровой карте.

Режим позволяет дополнять и актуализировать цифровую карту с учетом новых спутниковых или аэрофотоснимков. Сервис Panorama Vision не только выполняет дешифрирование объектов на изображениях, но и сравнивает распознанные контуры с эталонными, предварительно загруженными на сервер. В результате сравнения каждому объекту присваивается семантика с соответствующим цветом отображения: красный – объект найден на снимке, но отсутствует среди эталонов (новый); оранжевый – объект имеет существенные геометрические отличия от эталона; зеленый – объект совпадает с эталонным; фиолетовый – эталонный объект, которому не соответствует ни один из найденных.

Допуск на отклонение формы между распознанным объектом и эталонным задается в диалоге режима «Поиск незарегистрированных объектов» в ГИС «Панорама». По умолчанию он равен 5 метрам. Отклонение рассчитывается по метрике Хаусдорфа – как максимальное расстояние от точек одного объекта до ближайших точек другого. Результат сохраняется в семантике «Максимальное отклонение формы объекта от эталона» (код 31302 в классификаторе service.rsc).

Для выявленных объектов ссылка на ближайший эталонный объект исходной карты записывается в семантику «Ссылка на карту с добавлением номера объекта» (код 32797 в классификаторе service.rsc). Новый режим позволяет выявлять объекты следующих категорий: сельскохозяйственные поля, объекты гидрографии (реки, пруды, озера и другие), высокий лес, поросль леса, вырубки, здания, грунтовые и асфальтированные дороги. Стоимость обработки зависит от площади области интереса и категории объекта. Актуальные тарифы на распознавание приведены на странице описания продукта.

Чтобы воспользоваться новыми функциями сервиса, необходимо в ГИС «Панорама» выбрать из главного меню: «Запуск приложений» – «Автоматическое создание объектов» – «Комплекс автоматического распознавания и векторизации» и запустить задачу «Поиск незарегистрированных объектов». На панели «Комплекс автоматического распознавания и векторизации» также размещена кнопка для открытия диалога «Автоматическое распознавание снимков», позволяющего обрабатывать изображения местности и данные из открытых геопорталов – даже в отсутствие эталонной карты. Для получения готовой векторной карты пользователю необходимо выполнить двойной клик по строке заявки в «Списке заявок» или вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Открыть слой».

Режим «Поиск незарегистрированных объектов» позволит органам муниципальной и региональной власти осуществлять удаленный контроль за объектами капитального строительства на подведомственных территориях, а также оперативно ставить на учет ранее незарегистрированные объекты, выявленные по результатам анализа снимков. Для корректной работы функций поиска незарегистрированных объектов необходимо использовать ГИС «Панорама» версии 15.5.2 и выше.