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Комплекс Panorama Vision обеспечивает автоматическую векторизацию объектов лесного хозяйства

В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.4.0. Сервис дополнен нейросетевой моделью для сегментации лесов на мультиспектральных (RGB) спутниковых снимках с пространственным разрешением 0.6-1.2 м/пиксель. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Модель, построенная на основе архитектуры «Трансформер», точно идентифицирует три категории объектов: высокий лес, поросль леса (молодые древесные насаждения, кустарники), вырубки (участки с недавно удаленным древостоем). Благодаря механизму внимания, характерному для трансформеров, нейронная сеть может улавливать глобальные зависимости между всеми частями изображения. Учет контекста окружающей местности позволяет нейронной сети корректно распознавать крупные и протяженные объекты, такие как лесные массивы, а также точнее классифицировать неоднозначные участки, например, отличать мелкую поросль от вырубок.

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Обучение нейросетевой модели проведено на снимках регионов России. Достигнутая точность сегментации на тестовой выборке превышает 90%. Результатом обработки снимков является векторная карта местности, формируемая сервисом Panorama Vision с использованием классификатора map5000m.rscz. Высокий лес наносится на карту, как площадные объекты «Лес густой высокий» с кодом 71111110, поросль леса - как площадные объекты «Поросль леса» с кодом 71113000, вырубки - как площадные объекты «Леса вырубленные» с кодом 71112300.

Новые возможности сервиса Panorama Vision могут использоваться в лесном хозяйстве для мониторинга лесного фонда, планирования лесовосстановления, обнаружения несанкционированных вырубок и контроля за соблюдением границ отведенных делянок. Дополнительно Panorama Vision позволяет векторизовать здания и дороги, контуры сельскохозяйственных полей и объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других). Сервис расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к нему осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама»: «Запуск приложений» – пункт «Автоматическое распознавание снимков». Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания в разделе «Скачать».

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