Вышла новая версия AtlasOS, способная за пару кликов сделать Windows 11 в несколько раз более быстрой, легкой и безопасной для пользователя. Она отключает ненужные и шпионские компоненты системы, что идет на пользу скорости и стабильности ее работы. Пользователи ждали апдейт AtlasOS около года, и вместе с ним разработчики выпустили утилиту, заметно облегчающую работу с этой утилитой.

Лучше, чем у Microsoft

Разработчики утилиты AtlasOS выпустили первое за год обновление для нее, привнесшее в нее значительные изменения, пишет портал Neowin. Эта программа нужна для радикального улучшения Windows 11 – с ее помощью можно вырезать из только что установленной системы ненужные функции и службы, в том числе и алгоритмы слежки за пользователями, чтобы превратить ее из неповоротливой тяжелой ОС в легковесную систему, которая «летает» и грузится за секунды, не отъедая гигабайты оперативной памяти. На ОС, которая уже немного поработала, AtlasOS может сработать некорректно.

AtlasOS не является полноценной ОС – это отдельная утилита, которая работает с только что установленной Windows 11 или с ее образом, скачанном с официального сайта Microsoft. Как сообщал CNews, проект существует с 2024 г.

Сгенерировано ИИ В последний раз Microsoft выпускала быструю и легковесную ОС в 2001 году, когда вышла Windows XP

Новая версия получила индекс 0.6, и почти сразу для нее вышел патч 0.6.1, устраняющий найденные мелкие недочеты. Приложение распространяется бесплатно и доступно на GitHub.

Что изменилось

Сборка 0.6 вносит ряд существенных улучшений в проект. В первую очередь это полностью переработанный процесс обновления самой утилиты – если раньше нужно было сперва заново переустановить систему, чтобы затем покопаться в ее недрах при помощи AtlasOS, то теперь утилита обзавелась собственным менеджером обновления – Atlas Manager (AtlasManager.exe). Он тоже доступен для скачивания с GitHub.

Воспользоваться менеджером смогут пользователи AtlasOS 0.4.1 или 0.5.0. Плохая новость здесь в том, что адепты более ранних релизов AtlasOS, например, 0.4.0, не смогут обновить ее до 0.6, 0.6.1 и более поздних сборок – им без полной переустановки системы обойтись не удастся.

Новая версия AtlasOS уже доступна для загрузки

Как объясняют разработчики, пользователи могут просто открыть Atlas Manager и выбрать опцию «Обновить до». Этот процесс предназначен для сохранения существующих файлов, установленных приложений, меню «Пуск» и расположения элементов на панели задач. Также есть возможность выбрать «Сохранить мои настройки», чтобы перенести существующие конфигурации Atlas, например, если есть необходимость использования утилиты на другом ПК, и нет желания вручную настраивать ее.

Сразу из коробки

Atlas Manager позволяет не только обновлять уже интегрированную в установленную систему программу AtlasOS. Он также значительно упрощает создание установочных носителей. Пользователи могут выбрать «Создать ISO-образ Atlas», чтобы загрузить Windows непосредственно с сайта Microsoft, или использовать существующий ISO-файл перед созданием загрузочного USB-накопителя.

Это позволит сделать загрузочную флешку с образом Windows 11, который заранее очищен от утяжеляющего его мусора. При создании такого носителя Atlas Manager внедрит в образ используемые на ПК Wi-Fi и Ethernet. Это означает, что можно будет подключиться к интернету сразу после завершения установки Windows, не тратя время на поиск и установку сетевых драйверов.

Что еще есть нового

В Atlas 0.6 есть несколько других изменений, заслуживающих внимания. К примеру, программа для создания ISO-образов теперь поддерживает как AMD64, так и Arm64 установочные носители, а также подстраивается под язык интерфейса Windows, если доступна соответствующая локализация. Также уделено внимание доступности: добавлена поддержка навигации с помощью клавиатуры, программы «Гарнитура» и тем контрастности Windows.

В плане конфиденциальности AtlasOS теперь научилась отключать рекомендации в меню «Пуск» и синхронизацию буфера обмена между устройствами. Утилита также отключает Click to Do, агента искусственного интеллекта из настроек Windows и виджеты экрана блокировки в версиях Windows, поддерживающих эти параметры.

Почему это важно

Windows 11 известна своими высокими требованиями к «железу» не оправданным расходом оперативной памяти. Лишь спустя пять лет после выпуска этой системы, с выходом обновления 26Н2, Microsoft сподобилась слегка оптимизировать ее и научить экономить ОЗУ, но лишь потому, что в мире сейчас острый дефицит планок памяти из-за искусственного интеллекта.

Проект AtlasOS, стартовавший до бума нейросетей, наглядно демонстрирует всему миру, насколько сырой продукт получился у Microsoft с точки зрения оптимизации. Но пользователи понимают это и сами – в 2026 г. вышло несколько операционных систем, копирующих интерфейс Windows 11, но работающих значительно быстрее при меньшем потреблении ресурсов.

CNews писал об одной из них. Проект носит название LiberNT, он вышел осенью 2026 г. и представляет собой созданную при помощи нейросетей полноценную ОС, визуально очень похожую на Windows 11 и даже способную запускать Win-программы. Но, в отличие от оригинала, LiberNT полностью бесплатна и к тому же имеет широкую поддержку процессорных архитектур ARM и RISC-V, чего Windows 11 была лишена на старте, и чем она так и не обзавелась за пять лет существования и развития.