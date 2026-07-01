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«Аскон» выпустила «Компас-3D v25»

Компания «Аскон» представила «Компас-3D v25», новую версию системы трехмерного проектирования для работы в Windows и Linux.

В ней реализованы запросы предприятий общего машиностроения и требования высокотехнологичных отраслей промышленности. Новые инструменты появились в твердотельном, каркасно-поверхностном и объектном моделировании.

Для решения задач импортозамещения и реверс-инжиниринга усовершенствована работа с полигональными объектами: теперь сканированная модель автоматически разбивается на простые аналитические поверхности.

Работать с проприетарными форматами иностранных CAD систем станет проще и надёжнее благодаря собственному компоненту для чтения файлов UGS/NX, ProE/Creo, SolidWorks, Inventor, CATIA V5 и Solid Edge. Импорт и экспорт документов системы AutoCAD (форматы DXF и DWG) теперь также производится с помощью компонента собственной разработки.

Многие новинки и улучшения помогут автоматизировать рутинные действия инженеров и ускорят работу с большими сборками. К примеру, создание варианта детализации позволяет заменить «тяжелые» модели сборки на более простые, в том числе схематичные – это снижает нагрузку на оперативную память и повышает производительность. Применение инструмента «Глубина проецирования» упрощает чтение насыщенных чертежей, исключая «лишнее» из проекции на ассоциативных видах.

Одна из ключевых задач в разработке приложений «Компас-3D» для машиностроения и строительства – поддержка отечественных операционных систем. Теперь большинство приложений работают в составе нативной версии «Компас-3D v25» для Linux. Среди них новое приложение «Эргономика: Манекены», которое поможет проанализировать взаимодействие человека с проектируемыми изделиями или рабочими местами для повышения их удобства и безопасности.

Продолжается развитие САПР изделий из композитных материалов «Компас-Композиты»: добавлены российские материалы от компании «Итекма», постепенно наполняются все критически важные функциональные блоки, в том числе инструменты зонного метода проектирования.

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В результате тесной работы с пользователями в приложении «Раскрой» появился выбор листов произвольной формы для фигурного раскроя, что позволит оптимально использовать нестандартные заготовки и деловые остатки.

В строительной конфигурации «Компаса» улучшены инструменты для работы с принципиальными технологическими схемами (P&ID), инженерными коммуникациями и наружными сетями. Инженеры смогут создавать шаблоны отчётов по отдельным объектам схем P&ID, например, опросные листы с автоматически заполненными данными заказываемого оборудования. Многие новинки упростят работу с трассами и элементами сети, а каталоги элементов пополнились новым сантехническим, технологическим и электротехническим оборудованием. В разделе «Наружные сети: ГСН/НВК/ТС» появился автоматизированный выпуск документов по отводу земли — со схемами и таблицами координат охранной зоны и линейного объекта.

Компас-3D v25 совместим с продуктами PLM-решения «Аскон» версии 24: «Лоцман:PLM», «Вертикаль», «Полином:MDM».

Доступны следующие продукты линейки: коммерческая версия «Компас-3D», «Компас-3D Учебная версия» и учебные комплекты для образовательных организаций.

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