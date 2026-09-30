ОЭМК совместно с JSA Group создает единую цифровую карту промышленной площадки

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова компании «Металлоинвест» перевел работу с Генеральным планом предприятия в новую геоинформационную систему (ГИС) «Генплан». Она объединяет на одной цифровой карте данные о зданиях, сооружениях, дорогах, инженерной инфраструктуре и других объектах промплощадки. Техническим исполнителем проекта выступила компания JSA Group. Над внедрением и реализацией, трудились специалисты генплана управления капитального строительства ОЭМК. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

Генеральный план промышленного предприятия постоянно меняется: строятся и реконструируются объекты, прокладываются коммуникации, обновляются дороги и транспортная инфраструктура. При этом информацию об одной и той же территории используют разные подразделения – от транспортных служб до специалистов по строительству и недвижимости. Новая система позволяет аккумулировать эти данные в едином цифровом пространстве и поддерживать их в актуальном состоянии.

Это особенно важно при реализации инвестиционных проектов. Специалисты могут быстрее получить необходимую достоверную информацию о территории и существующих объектах, учесть ее при проектировании и затем внести произошедшие изменения обратно в цифровую модель промплощадки.

«Важно, чтобы специалисты разных подразделений работали с одной актуальной картиной территории, а необходимые данные не были разрознены по отдельным системам и документам. ГИС создает такую основу. В дальнейшем мы сможем постепенно наполнять ее новой информацией и использовать для решения все большего круга производственных и инвестиционных задач», – сказал директор департамента реализации проектов «Металлоинвеста» Максим Негодаев.

Система создана на базе QGIS – программного обеспечения с открытым исходным кодом. Такой подход позволяет «Металлоинвесту» самостоятельно развивать и настраивать платформу под задачи предприятий, не привязываясь к зарубежным программным продуктам.

Одной из важных задач проекта было связать новую ГИС с программами, которыми уже пользуются проектировщики и подразделения предприятия. Система поддерживает обмен данными в формате DXF, в том числе с nanoCAD. Благодаря этому проектную и исполнительную документацию можно переносить на цифровую карту предприятия, а данные из ГИС – использовать при дальнейшей работе с проектами, в их реализации, а также это облегчит решение различных задач, возникающих в процессе эксплуатации.

«При строительстве или реконструкции нам приходится учитывать большой объем информации об уже существующих объектах и инфраструктуре. Теперь эти данные можно видеть в единой системе и использовать в работе над проектом. При этом мы сохранили привычные инструменты проектировщиков: чертежи и цифровая карта могут обмениваться данными. С реализацией данного проекта, «Генплан» получил новый виток развития, а по мере наполнения его информацией, он будет становиться точнее и надежнее», – сказал начальник управления капитального строительства ОЭМК Иван Кузин.

По словам директора практики управленческого учета и инвестиций JSA Group Романа Сунтеева, использование открытого программного обеспечения позволило найти оптимальное по стоимости решение и сохранить возможность самостоятельно развивать систему.

«Открытый код дает свободу дорабатывать платформу под реальные условия промышленного предприятия. При этом компания не зависит от доступности зарубежных решений и может развивать систему по мере появления новых задач», – сказал Роман Сунтеев.

Следующим этапом станет подключение к ГИС новых данных, в том числе информации управления недвижимого имущества. Опыт ОЭМК планируется распространить на Михайловский и Лебединский ГОКи. В перспективе предприятия «Металлоинвеста» смогут использовать единый подход к цифровому управлению своими промышленными территориями.