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Подтверждена совместимость CST CAD Navigator с «Ред ОС»

Российские разработчики «Софт голд» и «Ред софт» подтвердили совместимость своих программных продуктов - CST CAD Navigator и «Ред ОС».

CST CAD Navigator – это CAD-программа для работы с популярными 2D- и 3D- форматами, включая DWG, DXF, STEP, IGES, STL, SLDPRT, X_T и X_B. С ее помощью можно открывать 2D- и 3D-файлы, получать информацию о свойствах и структуре файлов, измерять 2D-чертежи и 3D-модели, создавать виды 3D-моделей в разрезе, печатать файлы, конвертировать файлы в другие форматы.

CST CAD Navigator зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№9274).

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

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«Совместная работа с «Софт Голд» направлена на создание импортонезависимого решения для объектов критической информационной инфраструктуры. Теперь промышленные и строительные организации смогут работать с проектно-конструкторской документацией и выполнять другие ежедневные задачи комфортно на отечественном программном обеспечении», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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