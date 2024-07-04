«Аскон» выпустила «Компас-3D v23»

«Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Вместе с базовыми инструментами 3D- и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для «Компас-3D».

Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D», сказал: «Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями.

Продолжается разработка нативного «Компас-3D» для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной дорожной картой».

В распоряжении инженеров появились новые инструменты для работы с полигональной геометрией, которые упростят задачу реверс-инжиниринга. Добавлена возможность указания направляющего объекта и управления числовым параметром поверхности, создаваемой по подобию полигонального объекта. Команда «Анализ отклонений» поможет оценить отклонения полигонального объекта от тела поверхности или грани. Результат анализа отобразится в виде цветовой карты.

Новые команды «Прямой» и «Дуговой паз» умеют строить геометрические объекты типа «паз» в 3D-эскизе, фрагменте или чертеже.

Работу конструктора упростит возможность построения элементарных тел в виде параллелепипеда, цилиндра или сферы по заданным параметрам, то есть без использования исходных объектов, эскизов, осей, кривых.

Всем, кто работает с большой номенклатурой изделий, будет полезно автоматическое создание новых файлов моделей по модели-шаблону на основе данных из электронной таблицы — «Семейство моделей».

Благодаря команде «Заменить компоненты» пользователь сможет задать новый файл-источник для одного или нескольких компонентов сборки с возможностью установки соответствия между старыми и новыми элементами.

Для работы с 3D-моделями, импортированными из других CAD-систем, добавлены команды прямого редактирования: «Заменить грани» — замена выбранных граней тела или поверхности новыми; «Изменить размер скругления» — поможет отредактировать скругление с постоянным радиусом, увеличив или уменьшив значение радиуса; «Изменить размер грани» — поможет отредактировать диаметр цилиндрической или сферической грани.

При построении элемента по траектории теперь можно управлять изменением формы сечения при его движении вдоль траектории.

Одна из самых запрашиваемых пользователями новинок — «Поверхность скругления». Эта команда создает поверхность перехода между двумя наборами поверхностей, которые могут не иметь общего ребра.

Значение свойства «Наименование» теперь может включать ссылку и простой текст или несколько ссылок. Создание нескольких ссылок в наименовании может потребоваться, например, при вводе информации о детали без чертежа, если ее наименование дополняется обозначением материала или размерами, необходимыми при изготовлении.

Команда «Передать в источник» позволит передать значения свойств «Обозначение», «Наименование» и «Примечание» из изделия в его составные части. Передавать выбранные свойства можно как для отдельной составной части, так и для всех его составных частей.

Существенные изменения произошли в ключевом приложении для механического проектирования «Валы и механические передачи». При работе с документом «Компас-Деталь» теперь можно создавать и редактировать модель вала на основе встроенной 2D-модели вала. 2D- и 3D-модели вала хранятся в одном файле детали и ассоциативно связаны.

Добавлена возможность генерации трехмерной модели «Звездочки с цепной зубчатой передачей».

В модуле «Разъемные соединения» появился новый тип соединения – шпилечное. Повышена интеллектуализация размещения крепежа. Для упрощения вставки готовых болтовых, винтовых, шпилечных соединений теперь используются шаблоны, с помощью которых расставлять соединения по модели можно буквально в несколько кликов.

В приложениях «Оборудование: Металлоконструкции» и «Оборудование: Трубопроводы» стал удобнее выбор объектов из справочника «ПОЛИНОМ:MDM»: профилей металлопроката, экземпляров сортамента труб и арматуры. В новой версии введен специализированный пользовательский интерфейс, который позволяет выбирать элементы удобным способом и в соответствии с контекстом решаемой задачи.

Доработаны приложения для проектирования электрооборудования «Конвертор eCAD — Компас» и «Оборудование: Кабели и жгуты». Доработки направлены на повышение интеграции с различными системами, в т.ч. с «Компас-Электрик» и САПР «Макс». В приложении «Оборудование: Кабели и жгуты» теперь возможно моделирование условных проводников при отсутствии марок кабелей в соединении.

Начиная с 23 версии в приложении «Технология: ТХ» возможно создавать схемы принципиальные (P&ID), работа организована в формате единого проекта, что упрощает управление и координацию.

База, включенная в среду проектирования, содержит основные УГО для оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Для удобства предусмотрена возможность создания шаблона пользовательского оборудования и контрольных точек с добавлением необходимых атрибутов и настройкой для подключения.

Для схем доступно построение линий трубопроводов в различных режимах трассировки. В режиме отображения можно настраивать параметры трасс, такие как изоляция или подогрев, а также автоматически задавать направление потока и определять конструктивные элементы.

В приложении «Электроснабжение: ЭС/ЭМ» оптимизирован автоподбор соединителей для кабельных конструкций. Система автоматически перестраивает и подбирает соединительные элементы, оставляя пользователю лишь визуальную оценку правильности подбора конструкции.

В конструкторе трасс доступно отображение окружающей обстановки. В режиме реального времени отображаются каркас здания, размещенное оборудование и сама трасса. Это позволяет оценить ситуацию и внести необходимые коррективы в кабельные конструкции.

Благодаря предложениям пользователей расширены функциональные возможности приложений «Наружные сети: НВК», «Тепловые сети: ТС» и «Газоснабжение: ГСН»: включен расчет методом ННБ по СП 341.1325800.2017.

Ведомость пикетов пересечения плетей сетей с коммуникациями теперь оформлена в табличную форму, которую можно разместить на топоплане.

Для всех приложений решена задача выгрузки трассы трубопровода в файл DXF. Это позволяет экспортировать профиль и план трассы в формат, используемый в сторонних системах, сохраняя все ключевые данные.