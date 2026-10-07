ГИС «Панорама» поддерживает формирование и хранение древовидных структур атрибутов пространственных объектов

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.6.0. В новой версии реализовано хранение древовидных многоуровневых структур атрибутов объектов, расширены средства автоматизации обработки пространственных данных с применением Python, добавлены инструменты интеллектуального контроля кадастровых документов. В программе усовершенствованы редактор и контроль векторных карт, импорт данных DXF, CSV и XLSX, геодезические, кадастровые и гидрологические задачи. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Для описания сложных свойств пространственных объектов реализован новый тип атрибута - групповая семантика. Она позволяет объединять связанные характеристики в многоуровневые структуры, содержащие отдельные семантики, повторяющиеся наборы значений и другие вложенные группы. Такие структуры соответствуют представлению сложных данных в XML и JSON или связанных таблицах баз данных.

Простым примером групповой семантики является адрес здания. Один объект может иметь несколько групп «Адрес», каждая из которых объединяет значения «Город», «Улица» и «Дом». В кадастровых данных таким способом можно хранить повторяемые сведения «Правообладатели», «Описание доли в праве» и «Документы-основания». В аэронавигационных данных групповая семантика «Описание класса воздушного пространства» может включать вложенную повторяемую группу «Вертикальные границы воздушного пространства».

Состав групп задается в «Редакторе классификатора», а заполненные характеристики отображаются в свойствах объекта в виде дерева. Для поиска и отбора объектов добавлена возможность учитывать принадлежность характеристики к конкретной группе. Например, семантику «Название организации» можно искать отдельно в составе групп «Управляющая организация», «Эксплуатирующая организация» или «Обслуживающая организация». Это позволяет работать не только со значением атрибута, но и учитывать его роль в структуре описания объекта.

В новой версии расширены возможности автоматизации обработки пространственных данных с помощью Python. Добавлен скрипт «Удалить объекты внутри объектов другой карты», который находит на редактируемой карте объекты, полностью расположенные внутри заданных контуров и имеющие одинаковый ключ классификатора. Удаляемые объекты при необходимости сохраняются в отдельную карту.

Задача «Обработка карты по сценарию» дополнена скриптами для удаления заданных семантик, сшивки объектов двух карт и сохранения документа в многослойный PDF. При сшивке пересекающиеся объекты с одинаковым ключом классификатора объединяются с сохранением атрибутивной информации, а непересекающиеся объекты и объекты разных типов копируются без изменений. При формировании многослойного PDF каждая открытая в документе векторная карта сохраняется отдельным слоем.

Расширено применение технологий искусственного интеллекта при подготовке кадастровых документов. В режимах «Межевой план», «Технический план», «Карта (план) объекта землеустройства», «Карта-план территории» и «Схема расположения участка на КПТ» добавлена возможность проверки сформированных XML-файлов с помощью языковой модели. Сервис анализирует документы на соответствие XSD-схемам Росреестра, выявляет технические и смысловые неточности и формирует рекомендации на русском языке с указанием места обнаруженной проблемы и возможного способа ее исправления. Результаты такого анализа носят рекомендательный характер и дополняют стандартные средства контроля электронных документов.

Для автоматизированного анализа XML добавлен Python-скрипт «Проверка XML по схеме Росреестра». Он предназначен для выявления структурных ошибок, несоответствий типам, ограничениям и другим правилам XSD-схем при подготовке межевых, технических планов и других электронных документов, а также при обмене кадастровыми сведениями между информационными системами.

Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов карты. В «Редакторе карты» появился вспомогательный режим «Вертикальная/горизонтальная линия«, автоматически выбирающий направление построения в зависимости от движения курсора. При изменении типа объекта основные параметры преобразования вынесены на отдельную панель, что уменьшает количество промежуточных запросов при обработке данных.

Доработан контроль векторной карты. При проверке минимального количества точек метрики теперь учитываются свойства объекта, установленные в классификаторе. Для объектов с признаком «Метрика не обязательна» отсутствие метрики не считается ошибкой, а для векторных знаков с признаком «Одна точка в метрике» допускается наличие одной или двух точек. Добавлена поддержка мультиточечных объектов, содержащих две и более точки в одном или нескольких контурах метрики.

Усовершенствован контроль топологии мультиполигонов при проверке самопересечений и входимости подобъектов. Система различает допустимые и ошибочные случаи соприкосновения контуров: примыкание внешних контуров мультиполигона в одной точке допускается и не фиксируется как ошибка. Если в одной точке соприкасаются внешний и внутренний контуры, в режиме редактирования может быть выполнено автоматическое исправление геометрии со смещением точки одного из контуров на величину до 0,04 мм в масштабе карты. Это позволяет точнее учитывать особенности геометрии сложных объектов и сократить количество ложных сообщений при автоматизированном контроле цифровых карт.

Обновлены средства импорта данных. При загрузке DXF добавлена обработка примитивов типа «Мультивыноска» (MultiLeader) с формированием выносок и учетом параметров их оформления. В процессе импорта данных мультивыноски обрабатываются и формируются оба кластера: правый и левый. При обработке учитывается наличие неограниченного количества выносок каждого из кластеров. В задаче «Импорт из CSV, TXT, XYH, XLSX» реализована обработка строк произвольной длины, что позволяет загружать объекты со сложной геометрией, произвольным количеством точек и мультиконтурами. Для данных в местных системах координат предусмотрена возможность смены осей X и Y при импорте.

В комплексе гидрологических задач усовершенствовано моделирование волны прорыва при разрушении гидротехнического сооружения. Ширина бытового потока в створе может автоматически определяться по площадному объекту реки, а при его отсутствии - на основе анализа матрицы высот. Добавлена автоматическая расстановка створов вдоль фарватера с заданным интервалом.

Расширены возможности геодезических и кадастровых задач. В «Геодезическом редакторе» добавлено формирование выписок по выбранным семантикам объектов и ведение реестра выписок, размещенных на сервере. Новый режим контроля геометрии и атрибутов позволяет проверять качество кадастровых карт, созданных по классификатору survey.v6, с протоколированием результатов.

В кадастровых задачах усовершенствовано формирование карты-плана территории и межевого плана, добавлена загрузка данных из кадастровой выписки земельного участка версии 07. При чтении выписки на карту наносятся земельный участок, его контуры и характерные точки, а семантические характеристики заполняются сведениями о кадастровых номерах, площади, местоположении, категории земель, разрешенном использовании, правах, ограничениях, кадастровой стоимости и смежных земельных участках.

Новые возможности ГИС «Панорама» 15.6.0 ориентированы на организации, ведущие сложные отраслевые и корпоративные модели пространственных данных, кадастровых инженеров, картографов, геодезистов, специалистов по инженерным и гидрологическим данным, а также разработчиков и ГИС-специалистов, автоматизирующих регулярные операции обработки и контроля цифровых карт.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».