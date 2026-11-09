«TDMS Фарватер Web» 26.1: дашборды проекта, отчеты и соблюдение требований информационной безопасности

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе технического обновления программного продукта «TDMS Фарватер Web» версии 26.1 – оснащенной веб-интерфейсом системы документооборота и управления проектированием в строительстве. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Обновление системы повышает безопасность и прозрачность в рамках проектных задач, позволяет работать в XML с ведомостями объемов работ и заданиями на проектирование, а также расширяет интеграционные и аналитические возможности – от отчетов из дашбордов до отправки уведомлений и документов на внешние адреса.

Системные уведомления с возможностью отправки на внешний e-mail

Пользователи могут оперативно получать уведомления системы не только внутри веб-интерфейса, но и на внешний электронный адрес. Это снижает риск пропуска значимого оповещения и позволяет держать руку на пульсе событий даже вне рабочего места.

Более наглядная и информативная главная страница

Блоки задач на главной странице пользователя теперь отображаются только при наличии активных задач: интерфейс не перегружается лишними элементами. Это экономит время на получение информации и помогает сосредоточиться на действиях.

Дашборды на главной странице проекта

Появились дашборды, отображающие сводную информацию о статусах проектных документов и контроле сроков. Менеджеры и участники проекта получают «живую» картину сводных данных по проекту и могут своевременно реагировать на риски.

Отчеты напрямую из дашбордов

С дашбордов главной страницы проекта можно формировать отчеты по выбранным атрибутам – как по отдельному типу документов, так и по проекту в целом. Отчеты выгружаются в Excel, что упрощает подготовку управленческой отчетности без ручной сверки.

Формирование ведомости объемов работ и задания на проектирование в XML по схеме Минстроя

Появились специализированные инструменты для подготовки и выгрузки обоих документов непосредственно из системы – меньше ручной работы и ошибок.

Архив проектной продукции: история изменений структуры и реестров + инвентарная книга

В разделе «Архив» добавлено отображение изменений в структуре проекта, а также реестрах проектных документов и разрешений на внесение изменений с возможностью вести инвентарную книгу. Это повышает прозрачность истории изменений и упрощает аудит проектной продукции.

Расширение интеграции с электронной почтой

Дополнительные задания в подразделения теперь можно выдавать непосредственно из входящего письма электронной почты пользователя, а исходящие документы – напрямую отправлять из системы на внешние электронные адреса. Это ускоряет коммуникацию и сокращает количество переключений между системой документооборота и другими сервисами.

Дополнения карточек пользователя и контрагента

Новые атрибуты автоматизируют заполнение соответствующих полей при формировании раздела ПД «Пояснительная записка», снижая объем ручного ввода и вероятность ошибок.

Создание документов с отметкой «Для служебного пользования»

На документы ОРД и проектные документы можно ставить отметку «ДСП» (для служебного пользования). Такие документы получают гриф ограничения доступа, а также собственный шаблон регистрационных номеров с индивидуальной точкой сброса. Это помогает соблюдать режим конфиденциальности и корректно вести нумерацию документов с ограниченным доступом.

Добавлен реестр внутренних замечаний проекта

Реестр упрощает доступ к внутренним замечаниям проекта, ускоряя подготовку документации.

Обновлен визуальный редактор шаблонов рабочих процессов

Основным инструментом стала визуальная сборка шаблона процесса путем добавления блоков (шагов). Настраивать и корректировать рабочие процессы стало проще и нагляднее.

Назначение рабочего процесса из реестров документов

Рабочий процесс теперь можно назначать непосредственно из реестра проектных документов и документов ОРД, без перехода в их карточки. Это ускоряет запуск процедур и исключает лишние действия.

Расширение возможностей просмотра файлов проектных документов

В дополнение к *.dwg прямо из системы доступны для просмотра файлы форматов IFC, DWT, DWP, DWA и DXF. Пользователи могут теперь ознакомиться с файлами этих типов без установки дополнительного ПО.

Благодаря этим изменениям «TDMS Фарватер Web» 26.1 позволяет лучше поддерживать сценарии, где важен оперативный контроль сроков и состояния документов проекта, работать с объемами и замечаниями, соблюдать корпоративные требования ИБ, а также быстро обмениваться данными как внутри системы, так и с внешними адресатами.

Перед принятием решения о покупке можно протестировать все функции «TDMS Фарватер Web» бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.