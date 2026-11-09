Разделы

ПО Софт
|

«TDMS Фарватер Web» 26.1: дашборды проекта, отчеты и соблюдение требований информационной безопасности

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе технического обновления программного продукта «TDMS Фарватер Web» версии 26.1 – оснащенной веб-интерфейсом системы документооборота и управления проектированием в строительстве. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Обновление системы повышает безопасность и прозрачность в рамках проектных задач, позволяет работать в XML с ведомостями объемов работ и заданиями на проектирование, а также расширяет интеграционные и аналитические возможности – от отчетов из дашбордов до отправки уведомлений и документов на внешние адреса.

Системные уведомления с возможностью отправки на внешний e-mail

Пользователи могут оперативно получать уведомления системы не только внутри веб-интерфейса, но и на внешний электронный адрес. Это снижает риск пропуска значимого оповещения и позволяет держать руку на пульсе событий даже вне рабочего места.

Более наглядная и информативная главная страница

Блоки задач на главной странице пользователя теперь отображаются только при наличии активных задач: интерфейс не перегружается лишними элементами. Это экономит время на получение информации и помогает сосредоточиться на действиях.

Дашборды на главной странице проекта

Появились дашборды, отображающие сводную информацию о статусах проектных документов и контроле сроков. Менеджеры и участники проекта получают «живую» картину сводных данных по проекту и могут своевременно реагировать на риски.

Отчеты напрямую из дашбордов

С дашбордов главной страницы проекта можно формировать отчеты по выбранным атрибутам – как по отдельному типу документов, так и по проекту в целом. Отчеты выгружаются в Excel, что упрощает подготовку управленческой отчетности без ручной сверки.

Формирование ведомости объемов работ и задания на проектирование в XML по схеме Минстроя

Появились специализированные инструменты для подготовки и выгрузки обоих документов непосредственно из системы – меньше ручной работы и ошибок.

Архив проектной продукции: история изменений структуры и реестров + инвентарная книга

В разделе «Архив» добавлено отображение изменений в структуре проекта, а также реестрах проектных документов и разрешений на внесение изменений с возможностью вести инвентарную книгу. Это повышает прозрачность истории изменений и упрощает аудит проектной продукции.

Расширение интеграции с электронной почтой

Дополнительные задания в подразделения теперь можно выдавать непосредственно из входящего письма электронной почты пользователя, а исходящие документы – напрямую отправлять из системы на внешние электронные адреса. Это ускоряет коммуникацию и сокращает количество переключений между системой документооборота и другими сервисами.

Дополнения карточек пользователя и контрагента

Новые атрибуты автоматизируют заполнение соответствующих полей при формировании раздела ПД «Пояснительная записка», снижая объем ручного ввода и вероятность ошибок.

Создание документов с отметкой «Для служебного пользования»

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На документы ОРД и проектные документы можно ставить отметку «ДСП» (для служебного пользования). Такие документы получают гриф ограничения доступа, а также собственный шаблон регистрационных номеров с индивидуальной точкой сброса. Это помогает соблюдать режим конфиденциальности и корректно вести нумерацию документов с ограниченным доступом.

Добавлен реестр внутренних замечаний проекта

Реестр упрощает доступ к внутренним замечаниям проекта, ускоряя подготовку документации.

Обновлен визуальный редактор шаблонов рабочих процессов

Основным инструментом стала визуальная сборка шаблона процесса путем добавления блоков (шагов). Настраивать и корректировать рабочие процессы стало проще и нагляднее.

Назначение рабочего процесса из реестров документов

Рабочий процесс теперь можно назначать непосредственно из реестра проектных документов и документов ОРД, без перехода в их карточки. Это ускоряет запуск процедур и исключает лишние действия.

Расширение возможностей просмотра файлов проектных документов

В дополнение к *.dwg прямо из системы доступны для просмотра файлы форматов IFC, DWT, DWP, DWA и DXF. Пользователи могут теперь ознакомиться с файлами этих типов без установки дополнительного ПО.

Благодаря этим изменениям «TDMS Фарватер Web» 26.1 позволяет лучше поддерживать сценарии, где важен оперативный контроль сроков и состояния документов проекта, работать с объемами и замечаниями, соблюдать корпоративные требования ИБ, а также быстро обмениваться данными как внутри системы, так и с внешними адресатами.

Перед принятием решения о покупке можно протестировать все функции «TDMS Фарватер Web» бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Tantor Postgres 18: как выглядят технологии следующего поколения для корпоративных СУБД

Ядерная катастрофа. В недрах Linux найдено 2000 новых «дыр», половина позволяет получить админские права. Опрос

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще