Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд

В Windows 11 появится кастомизируемое контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши. В этой ОС оно очень неудобное, по мнению сотен миллионов пользователей – они кричат от этом с момента анонса системы в июне 2021 г., но пока ничего не добились. Однако Microsoft опоздала – сейчас есть множество сторонних программ, позволяющих починить это меню.

Мы вас услышали

Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваемым, пишет портал Neowin. Помимо этого, оно станет проще и даже начнет работать быстрее.

Когда именно это произойдет, Microsoft не уточняет, но, похоже, работа в этом направлении уже ведется. Впрочем, корпорация явно не торопится – пользователи ненавидят нынешнее контекстное меню в Windows 11 за его неудобство и нелогичность, и делают они это на протяжении пяти лет без перерыва.

Премьера Windows 11 состоялась в июне 2021 г., тогда же вышла ее первая публичная бета-версия. Новое контекстное меню, из которого убрали все самые нужные пункты, вызвало немало недовольных отзывов, однако к релизу системы в октябре 2021 г. ничего не было исправлено. Все последующие обновления тоже не меняли облик этого меню.

Все не так

Первоочередная проблема нынешнего контекстного меню кроется в пункте «Показать дополнительные параметры», куда Microsoft и запрятала все самое необходимое. Получается, вместо одного клика пользователям нужно делать два и более, что раздражает каждый раз и к тому же отнимает время.

Microsoft Оригинальное контекстное меню в Windows 11

Также многих не устраивает, с какой скоростью это меню открывается. В предыдущих версиях Windows оно выводилось молниеносно, но в Windows 11 на это иногда требуется гораздо больше времени.

Плюс к этому обновления Windows 11 часто добавляют в это меню пункты, которые не нужны подавляющему большинству пользователей. Нужные пункты по-прежнему спрятаны под кнопкой «Показать дополнительные параметры».

Из первых уст

На то, что до Microsoft с опозданием на пять лет, но все же дошли сообщения недовольных пользователей, намекнул Маркус Эш (Marcus Ash), руководитель отдела дизайна и исследований Windows в Microsoft. Он написал в соцсети X, что компания работает над исправлением контекстного меню в Windows 11.

Вручную настроенное меню

«Мы работаем над тем, чтобы сделать контекстные меню быстрее, проще по умолчанию и настраиваемыми в соответствии с тем, что вы используете чаще всего», – написал он.

Впрочем, веры в положительный исход пока не очень много. Microsoft не раз обещала починить Windows 11 и исправить многочисленные недочеты в этой системе, но почти с каждым новым обновлением их становится только больше.

Возможен обратный эффект

Как пишет Neowin со ссылкой на Microsoft, переработанное контекстное меню должно стать быстрее и проще. А также оно должно «подстраиваться под то, что пользователь использует в системе чаще всего» (configurable to what you use most).

Что именно подразумевается под последним, пока неизвестно, как и то, планирует ли Microsoft сохранить классическое меню наряду с современным, но, по словам Маркуса Эша, ожидание скоро должно закончиться, поскольку он пообещал «вскоре поделиться нашим видением» (share our approach soon).

Мы старались, но не получилось

Появление пункта «Показать дополнительные параметры» – это желание Microsoft сделать контекстное меню лучше, чем оно было в Windows 10. Этот компонент системы не менялся с вышедшей в конце 2001 г. Windows XP, и его основная особенность – постепенное увеличение размеров по мере установки новых программ.

Microsoft Вероятность, что в попытке починить меню Microsoft сделает хуже, весьма велика

Часть утилит размещают в контекстном меню некоторые свои функции для ускорения работы. Например, из него можно быстро проверить одни файлы на вирусы, а другие заархивировать или отправить по электронной почте. Но чем больше таких программ, тем длиннее контекстное меню, и иногда оно начинает уходить за рамки экрана.

Microsoft попыталась решить проблему как раз пунктом «Показать дополнительные параметры», но в итоге оказалось, что вместо дополнительных параметров под этой кнопкой оказались основные и часто используемые.

Но самое главное даже не это. Новое контекстное меню само по себе занимает значительно больше места на экране, и это «не баг, а фича». Microsoft увеличила промежутки (отступы) между пунктами, в результате чего появилось много пустого места, а само меню увеличилось в размерах.

Хороша ложка к обеду

Сейчас Microsoft пытается починить то, что сломала пять лет назад и упорно не хотела ремонтировать раньше. Однако даже если у нее получится вернуть контекстному меню в Windows 11 не только удобство, но и функциональность, она все равно опоздает с этим.

За пять лет пользователи написали десятки программ, позволяющих вернуть контекстному меню в Windows 11 первоначальный вид – как в Windows 10, Windows 7 и даже в Windows XP. Среди них есть как платные, так и бесплатные, и многие даже размещены в сервисе GitHub, который принадлежит Microsoft.

Такие утилиты также дают возможность убирать из меню ненужные пункты и добавлять требующиеся.