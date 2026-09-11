Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201776
ИКТ 15657
Организации 11859
Ведомства 1511
Ассоциации 1126
Технологии 3598
Системы 27088
Персоны 88084
География 3136
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Администрация Перми Пермская городская Дума органы государственной власти

Администрация Перми - Пермская городская Дума - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «Ростелеком» установил более 1,8 тысячи камер видеонаблюдения на избирательных участках Пермского края 1
19.08.2025 В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников 1
15.01.2025 МТС: пермяки начали использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте 2
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
13.06.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Пермского края объявили о запуске проекта «Умный свет» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
02.02.2017 МТС обеспечит связью пермских депутатов и медиков 1
16.02.2016 ЭЛАР перевел в электронный вид документы земельно-имущественного комплекса для Архива города Перми 1
21.01.2016 Архивисты об оцифровке: взгляд изнутри 1
30.11.2015 «Ланит» поглотил крупного интегратора с заказами в госсекторе 1
25.03.2015 Более 1200 чиновников Пермского края будут пользоваться связью МТС 2
16.04.2014 В Прикамье открылась блогосфера чиновников 1
10.04.2013 Пермский краевой МФЦ расширил перечень госуслуг для населения 2
24.08.2010 «Синтерра-Урал» обеспечит услугами связи государственные структуры Перми 1
27.04.2010 Власти Перми хотят выделить 75 млн рублей на установку приборов учета 2
26.08.2009 Царь-макет: Situational Awareness по-пермски 1
28.05.2008 IBM открыла представительство в Перми 2
27.11.2007 БФТ автоматизирует муниципальные закупки города Пермь 1
26.11.2007 В Пермской городской Думе внедряют электронный документооборот 2
26.03.2007 Администрация Перми и "ЭР-Телеком" договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Администрация Перми и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16067 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Новые облачные технологии (НОТ) 494 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком - Электронный город» 16 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Ридус Дата 1 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 1
Аддитивные системы и производство - АСП 1 1
Samsung Electronics 11130 1
LG Electronics 3745 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 721 1
AMT Group - АМТ-Груп 370 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 414 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 211 1
ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 5
МетПром 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Татнефть 245 1
Boeing 1032 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
RusProfile - Руспрофайл 36 1
Новый век 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 6
Федеральное казначейство России 1953 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 619 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 133 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4002 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6671 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 53 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 45 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26270 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7304 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13547 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2828 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23133 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26762 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5072 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14119 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13582 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5344 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 2
Оцифровка - Digitization 5241 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 727 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1604 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9846 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2261 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4712 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13130 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13001 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 2
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 127 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26521 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9686 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 668 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1207 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1135 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3265 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 379 1
Оповещение и уведомление - Notification 6094 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 592 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 93 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 5
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2498 3
Новые облачные технологии - МойОфис 967 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1833 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
IBM KidSmart 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1382 1
КриптоПро CSP СКЗИ 259 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Autodesk AutoCAD 377 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 49 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
Архивный фонд РФ 115 1
Geoserver 13 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 144 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Шадаев Максут 1223 5
Фишер Андрей 75 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Бутенко Юрий 65 5
Дзвинко Роман 18 5
Цариковский Федор 32 5
Соколов Олег 51 5
Звягина Наталья 64 5
Гуревич Раиса 16 5
Веригин Илья 38 5
Земской Николай 15 5
Казеко Владимир 9 5
Парфенов Юрий 10 5
Степанов Максим 10 5
Кошечкин Константин 11 5
Соловьев Денис 5 5
Ципорин Павел 103 4
Чукарин Алексей 59 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Евраев Михаил 266 3
Фомичев Олег 139 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 328 3
Ермолаев Артем 379 3
Лопаткин Герман 104 3
Власов Сергей 101 3
Петрушин Андрей 110 3
Авербах Владимир 127 3
Казарин Станислав 175 3
Гуральников Сергей 164 3
Нечепоренко Юрий 27 3
Кучин Сергей 27 3
Шубин Игорь 3 2
Ганусова Елена 2 2
Кузяев Андрей 72 2
Солодовников Денис 108 2
Городилов Михаил 18 2
Фенюшин Евгений 26 2
Кайгородова Оксана 112 2
Балуев Евгений 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 167988 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1711 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1830 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2097 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 664 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3373 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1089 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 664 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2327 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1423 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 812 3
Россия - ПФО - Самарская область 1611 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1810 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2553 2
Азия - Азиатский регион 5948 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3498 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1478 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2894 2
Россия - СФО - Новосибирск 4927 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1213 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 983 2
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 2
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 29 1
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 40 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 1
Земля - планета Солнечной системы 10899 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4534 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Германия - Федеративная Республика 13290 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1944 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3069 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3612 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58310 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10967 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21957 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6599 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3617 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11460 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6616 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4000 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53971 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11929 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6853 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8151 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10507 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5550 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16303 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 733 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5561 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 706 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1347 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1511 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 188 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 216 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1656 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2180 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2576 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 639 1
Азартные игры - Лотерея 225 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4033 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4663 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 5
Госрасходы - портал 70 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2475 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 205 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 176 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 183 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 662 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще