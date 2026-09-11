Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Перми Пермская городская Дума органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 33
Администрация Перми и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1223 5
|Фишер Андрей 75 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Дзвинко Роман 18 5
|Цариковский Федор 32 5
|Соколов Олег 51 5
|Звягина Наталья 64 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Веригин Илья 38 5
|Земской Николай 15 5
|Казеко Владимир 9 5
|Парфенов Юрий 10 5
|Степанов Максим 10 5
|Кошечкин Константин 11 5
|Соловьев Денис 5 5
|Ципорин Павел 103 4
|Чукарин Алексей 59 4
|Разумовский Дмитрий 125 4
|Евраев Михаил 266 3
|Фомичев Олег 139 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козырев Алексей 328 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Власов Сергей 101 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Авербах Владимир 127 3
|Казарин Станислав 175 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Нечепоренко Юрий 27 3
|Кучин Сергей 27 3
|Шубин Игорь 3 2
|Ганусова Елена 2 2
|Кузяев Андрей 72 2
|Солодовников Денис 108 2
|Городилов Михаил 18 2
|Фенюшин Евгений 26 2
|Кайгородова Оксана 112 2
|Балуев Евгений 31 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 5
|Госрасходы - портал 70 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2475 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.