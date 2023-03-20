Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов

Пошлины на ввоз кабеля

Отечественные производители оптоволокна и кабелей требуют от властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на ввоз иностранной продукции. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы Минцифры Андрея Заренина, которое было направлено 13 марта 2023 г. российским операторам связи и профильным ассоциациям.

В своем письме Андрей Заренин попросил участников рынка высказаться о предложении мэра Москвы Сергея Собянина по увеличению таможенных пошлин на кабеля (оптоволоконные, телекоммуникационные и силовые). Сейчас она составляет 0%.

Помимо этого, замглавы Минцифры попросил отрасль оценить долю, которую на российском рынке занимает иностранная продукция, а также возможность использования отечественных аналогов. Представители Минцифры и мэрии столицы не ответили на запрос издания.

Китайские конкуренты

Объем отечественного рынка оптоволокна по результатам 2021 г. составил 7,5 млн км (4 млрд руб.), рассказал изданию гендиректор АО «Оптоволоконные системы» (ОВС) Андрей Николаев. По его оценке, 30% рынка занимает ОВС, остальную часть — иностранные игроки.

По итогам 2022 г. российский рынок сократился до 6 млн км (3 млрд руб.), потому что отечественные операторы сократили бюджеты на развитие инфраструктуры. Однако Николаев считает, что в 2023 г. рынок восстановится.

Мера по введению таможенных пошлин обоснована тем, что отечественные игроки боятся китайских конкурентов. Например, после введения санкций единственный отечественный производитель оптического волокна столкнулся с отсутствием необходимых материалов (преформ) для его производства, пояснил «Коммерсанту» глава «Ассоциации "Электрокабель"» Максим Третьяков. А преформы закупались у японской компании, которая весной 2022 г. перекрыла их поставки в Россию.

По словам Третьякова, это привело к временному прекращению производства российского оптоволокна, т.к. поиск других поставщиков занял некоторое время. Поэтому отечественные кабельные заводы-заказчики (ООО «Инкаб», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Алтай-Кабель» и другие) закупали волокно у китайских производителей и при ввозе в страну уплачивали трехпроцентную пошлину. И компании из Китая, отметив спрос, увеличили поставки продукции в Россию.

Операторам идея не нравится

Потребители кабеля (операторы) не поддерживают инициативу по вводу таможенных пошлин. Она может отрицательно повлиять на их работу и на развитие цифровой экономики в целом, рассказал изданию представитель МТС. По его словам, компания чаще закупает именно отечественные кабели, если таковые предложения имеются на рынке. Однако часть имеющейся на рынке продукции либо не соответствует требованиям, либо необходимые кабеля отсутствуют в принципе.

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Представители Минпромторга при этом заверили «Коммерсант», что в стране достаточно мощностей для того, чтобы обеспечить большую часть спроса.



Представитель «Ростелекома» отнесся к идее положительно. Но по его словам, вводить таможенные пошлины можно только на тот вид продукции, который могут производить российские предприятия.

По словам источника издания, операторы не поддерживают идею именно потому, что китайская продукции выходит дешевле. Компании готовы поддержать инициативу, только если при введении пошлин на китайскую продукцию, они поднимут цены на свои тарифы.