Российская неделя высоких технологий – 2021

С 15 по 18 июня 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя высоких технологий-2021» – крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, для выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Впервые в этом году заручились поддержкой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Российская неделя высоких технологий» вошла в план основных мероприятий Года науки и технологий, проводимого в Российской Федерации в 2021 году. В этой связи отдельное внимание в выставочной экспозиции и деловой программе будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей.

«Российская неделя высоких технологий-2021» объединит 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2021», обширную деловую программу: Форум «Связь-2021», Форум «Российский софт: эффективные решения», XIV «Международный навигационный форум», Международный форум Международной академии связи (МАС), конференцию «Научно-технологическое развитие России: приоритеты, проблемы, решения», конференцию Ассоциации консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики и другие отраслевые мероприятия.

В этом году к РНВТ присоединились наши партнеры – компания ООО «Мидэкспо – выставки и ярмарки» и поэтому выставочная и деловая программа будут дополнены форумом-выставкой CSTB, посвященной созданию, доставке и управлению ТВ и видео контента.

Центральным событием «Российской недели высоких технологий-2021» является 33-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий – «Связь-2021». Выставка пройдет в павильонах № 2 и 8 ЦВК «Экспоцентр».

АО «Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В ее подготовке также участвуют Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, НП «Глонасс», Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Национальная технологическая инициатива АВТОНЕТ, АРПП «Отечественный софт».

В этом году в выставке примут участие компании из России, Италии, Китая, Литвы, Республики Беларусь. Заявки продолжают поступать.

Среди зарубежных компаний – Fanvil (Китай), Kirisun Communication Inc. (Китай), Quectel Wireless Solutions Co. Ltd (Китай), Telepower Telecommunication Co. (Китай), RPS s.p.a (Riello) (Италия), СЗАО «Белтелекабель» (Беларусь).

Российские достижения представят ФГУП «Космическая связь», ОАО «Супертел», АО «НПФ «Микран», ГК «Рэйс-Коммуникейшн», НПО «Радиоволна», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «Радиан», ООО «Сарансккабель-Оптика», ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», АО «Смартс», ЗАО «СОКК», ООО «ТД «НПП СТАРЛИНК», НП ЗАО «РЭКО-ВЕК», ООО «Микроволновая Электроника», ООО «Элтекс Коммуникации», ПАО «Радиофизика», АО «Москабель-Фуджикура», ООО «Корнинг СНГ», «Холдинг Кабельный Альянс», ООО «ДВДМ.Ру» и др.

В выставке впервые примут участие и вернулись после длительного перерыва: ООО «Телеком Групп», Kirisun Communication Inc. (Китай), ООО «АТГ», Инфокабель (Минсккабель), ООО «Нэтрон», ООО «Оптен-Кабель», ООО «Оптен-Телеком», ООО «Орбис Солюшнс», ООО «Фирма «Радиал», ООО «Свободные технологии инжиниринг», ООО «Снабремсервис», НТЦ «Радиофотоники и Интегральной Оптики», ООО «ТПД Паритет», ООО «Эмтиай Групп» и другие.

При содействии региональных центров поддержки предпринимательства на выставке будут представлены компании из Белгородской, Саратовской областей, Хабаровского края.

В работе «Российской недели высоких технологий-2021» примет участие Министерство обороны РФ. На выставке «Связь-2021» Минобороны России представит современные технологии и разработки Военного инновационного технополиса ЭРА. В рамках форума Российский софт: эффективные решения» Министерство организует сессию «Российские ИТ-решения – основа цифрового суверенитета страны».

Основные тематические разделы выставки «Связь-2021»: «умный» город, IoT Tech, 5G, телекоммуникационное оборудование, решения, услуги, сети передачи данных, телекоммуникационная и сетевая инфраструктура, спутниковая, мобильная и радиосвязь, кабели связи, оборудование, ЦОДы - оборудование, софт, решения, услуги, системы электропитания, Smart Device Show (пользовательская электроника), программное обеспечение - российский софт, IP-технологии, телевидение и радиовещание, AR&VR, искусственный интеллект, IT-услуги, мобильные платежи, интернет-технологии и услуги.

Особое место в экспозиции занимает салон «Электронные компоненты для телекоммуникаций», участниками которого станут компании ООО «НПК Дестен», ООО НПП «Симанитрон-Электроника», ПАО «Радиофизика», ООО «Телеконта», АО «ПКК Миландр», ООО ЦСК «Восточный поток» и др.

Одним из главных событий деловой программы станет пленарная сессия Форума «Связь-2021» «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях», посвященная вопросам мер государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телеком оборудования, вопросам локализации производства, курсу на импортозамещение. Сессия состоится 15 июня в 13.00 в Синем зале павильона № 2.

Также в рамках Форума «Связь-2021» пройдут четыре тематические сессии, которые будут посвящены научным и технологическим разработкам в телеком отрасли, спутниковой связи, сетям 5G и микроэлектронике.

Важным этапом проекта НТИ-Экспо и авторитетной экспертной площадкой для решения отраслевых задач по продвижению российского программного обеспечения станет Форум «Российский софт: эффективные решения», который пройдет 16 июня в 11:00 в Конференц-зале павильона № 8. Организаторы – АО «Экспоцентр», Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке и Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке. Темами для обсуждения станут: комплексная стратегия развития ИТ-отрасли в России, меры государственной поддержки отрасли, регулирование импортозамещения, цифровой суверенитет и ряд других.

Впервые в рамках Международного навигационного форума пройдет Конгресс, посвященный программе развития космических информационных технологий «Сфера». Программа «Сфера» намерена обеспечить высокое качество космических услуг путем модернизации действующих и создания новых технологий, систем и продуктов. К 2030 году планируется запуск более 600 новых космических аппаратов, ресурс которых позволит сформировать распределенную инфраструктуру сбора данных подвижных, роботизированных и беспилотных объектов, обеспечив глобальную ситуационную осведомленность.

Вместе с программой «Сфера» новой ключевой темой Навигационного форума станет российская сервисная телематическая платформа «Автодата», внедрение которой позволит сформировать уникальный в мировом масштабе массив информации в автомобильной сфере, а также создавать отечественным компаниям конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний.

Выставка работает 15-17 июня с 10.00 до 18.00. 18 июня – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие «Российской недели высоких технологий» состоится 15 июня в 12.00 в галерее между павильонами 2 и 8.