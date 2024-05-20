Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле

Выпуск отечественных оптоволоконных кабелей для сетей связи сократился в I кв 2024 г. на 11% год к году. Есть данные о сокращении спроса, но эксперты отмечают и еще одну причину — российским производителям сложно тягаться с более дешевой китайской продукцией. В Минпромторге заявили, что прорабатывают меры поддержки.

Сокращение объемов производства

Объемы выпуска отечественных оптоволоконных кабелей в I кв 2024 г. в натуральном выражении (объемы переработанного волокна) снизились год к году на 11% и составили 842 тыс. км, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные профильной ассоциации «Электрокабель».

В ассоциации указали также на снижение спроса на 1%, до 855 тыс. км волокна в кабеле, а в деньгах — на 4%, до 2,7 млрд руб.

Председатель секции «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» ассоциации «Электрокабель» Сергей Гладких объяснил снижение производства сокращением числа государственных проектов, связанных с использованием оптоволоконного кабеля, активизацией поставок китайской продукции и сокращением закупок кабеля телекоммуникационными компаниями в первом квартале на 15–20%.

Китайское дешевле

Серьезное падение рынка произошло после начала СВО. «В 2022 г. объемы потребления снизились на 30% из-за санкций и задержек с поставками оборудования, в прошлом году проблема была частично преодолена, объемы выросли на 15–20%, но вернуться к уровню 2021 г. — 4,7 млн км — так и не удалось», — пояснил гендиректор пермского завода «Инкаб» Александр Смильгевич.

freepik Объемы производства отечественных оптоволоконных кабелей сократилось в I кв 2024 г. на 11% год к году

При этом, по данным Гладких, импорт китайской продукции в Россию за 2023 г. вырос на 5%.

В «Мегафоне» и МТС заверили издание, что работают только с поставщиками из России и Белоруссии, в «Вымпелкоме» — «преимущественно с отечественными производителями».

«Частные операторы, может, и покупают отечественный кабель, но тот, который произведен из зарубежного волокна», — сказал Гладких. Российское волокно дороже импортного, соответственно, кабель из него — тоже, «спрос операторов зачастую ориентируется на самый дешевый кабель», уточнил эксперт.

Он считает, что внедрение обязательной системы маркировки волокна и кабеля, тестирование которой началось первого декабря 2023 г., «закроет лазейки по поставке "нероссийского" кабеля под госпрограммы».

Нужна господдержка

По мнению Смильгевича, основным ограничителем роста и развития рынка выступает «отсутствие национальной политики в области инфраструктуры телекоммуникационной отрасли и, как следствие, долгосрочных планов и проектов у всех игроков рынка». Он считает необходимой государственную поддержку крупных проектов по строительству волоконно-оптических линий связи.

В Минпромторге сказали «Коммерсанту», что «дополнительно прорабатывают меры поддержки производителей кабелей в соответствии с актуальными потребностями участников рынка».

Летом 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг объявил миллиардный тендер на проведение ОКР по созданию отечественной технологии выпуска кварцевых заготовок для вытягивания из них оптоволокна.

В середине февраля 2023 г. глава Минпромторга — вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что суммарные инвестиции в проект по производству телекоммуникационного оптического волокна в нашей стране оцениваются в 20 млрд руб. в год.

Тогда же он пояснил, что проект будет реализовываться в два этапа, включая строительство завода по выпуску собственных заготовок для действующего производства АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске для перехода на полный цикл производства и последующее увеличение объемов выпуска до 10 млн км оптоволокна в год.