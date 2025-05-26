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Аристова Анна


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отправила на переработку техники весом почти в 775 тыс. iPhone в I квартале 2025 года 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Аристова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2206 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 456 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 330 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 739 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
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