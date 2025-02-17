В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные

В 2024 г. зафиксирован 3-процентный спад объемов импорта техники в Россию. Причина – высокая ключевая ставка и проблемы с проведением платежей в Китай. Это происходит не в первый раз – падение импорта было в 2014 и 2022 г. Прогнозы неутешительные – в 2025 г. ввоз только бытовой техники может обвалиться на 30%.

Нет доступных кредитов – нет техники

Исторически рекордная ключевая ставка Центробанка привела к сокращению импорта техники в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова. По итогам 2024 г. он упал на 3%, что может показаться незначительным сокращением, однако опрошенные изданием эксперты не сомневаются – это лишь начало, и в 2025 г. ситуация резко усугубится.

По их прогнозам, к концу 2025 г. обвал импорта одной только бытовой техники может достичь 30% в сравнении с показателями 2024 г.

В конце октября 2023 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является абсолютным антирекордом за последние 12 лет. Даже в марте 2022 г., когда рубль ослаб настолько, что один доллар США стоил 120 руб., ключевая ставка была резко увеличена с 8,5% лишь до 20%. К концу 2022 г. она упала до 7,5%, после чего вновь начала расти – до 21% всего за два года.

fabrikasimf / FreePik Участники рынка пока не ждут дефицита техники, но и с оптимизмом в будущее не смотрят

Чем выше ключевая ставка, тем выше проценты по любым видам кредитов, как для потребителей, так и для бизнеса. В данном случае действия ЦР РФ по постоянному наращиванию ключевой ставки и привели к падению импорта техники – бизнес не хочет брать кредиты под невыгодные проценты.

Не ставкой единой

Максим Родионов сообщил «Коммерсанту», что завышенная ключевая ставка Центробанка – не единственная причина, по которой в России зафиксирован спад импорта техники. По его мнению, на это также повлияли и проблемы с переводом оплаты за электронику в китайские банки.

КНР хоть и демонстрирует, что готова к дальнейшему сотрудничеству с Россией, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку, но при этом регулярно показывает, что собственные интересы ей важнее. Так, многие китайские компании, включая Lenovo, больше не поставляют в Россию технику по легальным каналам, а китайские банки, опасаясь санкций со стороны Европы и США, все меньше хотят сотрудничать с российским бизнесом.

По словам Максима Родионова, за последние 11 лет это третий по счету случай сокращения импорта в Россию иностранной техники. Предыдущие два состоялись в 2014 и 2022 гг. Почему обвал пришелся именно на эти годы, он не уточнил.

Заметили все

Максим Родионов – не единственный, кто обратил внимание на падение импорта техники по итогам 2024 г. На него «Коммерсанту» указал и председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич.

Манкевич уточнил, что в 2024 г. в Россию было ввезено на 1,5-2% меньше техники год к году.

Даже официальная государственная статистика фиксирует падение импорта. Издание приводит сведения Федеральной таможенной службы России (ФТС), согласно которым высокотехнологичный импорт (включает как электронику, так и оборудование, транспорт и др.) в абсолютных цифрах за первые 10 месяцев 2024 г. обвалился на $1,2 млрд или на 1,1%.

Пренебречь или опасаться

По мнению ряда опрошенных изданием экспертов, падение объемов ввоза в Россию техники из-за рубежа хоть и имеет место быть, но при этом настолько невелико, что «находится в рамках погрешности». Это мнение старшего партнера логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло.

Он также подчеркнул, что «погрешность» эта стала следствием «сложностей с взаиморасчетами, которые испытывают импортеры». Отдельно он заявил о снижении расценок на услуги платежных агентов, вызванных падением спроса на них на внутреннем рынке.

По оценке Властопуло, комиссия платежных агентов упала с 3–5% в 2024 г. до 1,5–3% в 2024 г. Максим Родионов подтверждает уменьшение агентской комиссии за переводы средств в иностранные банки, но приводит немного иные значения – по его подсчетам, она уменьшилась с 3–5% в 2024 г. до 1,7–2,5% в 2025 г.

Назвав падение импорта техники в 2024 г. «погрешностью», Георгий Властопуло добавил, что 2025 г. ситуация в лучшую сторону не изменится. Он уверен, что импорт продолжит сокращаться на фоне высоких ставок по кредитам и проблем с переводом денег в КНР. Последнее он связал с с экспортными ограничениями властей Китая на товары двойного назначения, с которым относятся, помимо прочего, ИТ-оборудование и комплектующие. Эти лимиты действуют с 1 декабря 2024 г.

Учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов сообщил «Коммерсанту», что импорт техники в Россию в 2025 г. очень сильно обвалится. «Только в сегменте бытовой техники сокращение поставок может достичь 30% год к году. К дефициту это не приведет, но многие небольшие дистрибуторы будут под угрозой банкротства», – добавил он.

Виталий Манкевич сообщил изданию, поставки электроники за год отыграют прошлогоднее сокращение, если в 2025 г. рубль продолжит укрепляться по отношению к юани. При этом на деле укрепления как такового почти нет.

Для примера, 15 февраля 2025 г. курс юани по ЦБ РФ составил 12,37 руб. 15 февраля 2024 г. он был на уровне 12,66 руб., то есть за год российская валюта подорожала по отношению к китайской всего на 33 копейки. Лишь единожды за год курс юаня опустился почти до 11 руб. – 20 июня 2024 г. он составил 11,17 руб., и это самый лучший показатель за 2024 г. К 28 ноября 2024 г. юань стоила 14,84 руб.