Производитель бытовой техники Hansa бежал из России, сдав бизнес дистрибьютору

Производитель бытовой техники Hansa передал свой бизнес в России дистрибьютору ООО «Гипер». Под давлением западных санкций польской компании пришлось отказываться от прибыльной российской части бизнеса.



Бизнес отошел дистрибьютору

Бренд бытовой техники Hansa в результате безденежной сделки передал свой российский офис в управление дистрибьютору бытовой техники ООО «Гипер», пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Юрлицо будет ликвидировано, а сотрудников переведут в ООО «Гипер». Они продолжат сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. ООО «Ханса» зарегистрировано в июле 2006 г. в Москве и принадлежит польской Amica, цитирует издание данные «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО «Ханса» в 2022 г. составила 4,6 млрд руб., а в 2023 г. — 2,7 млрд руб.

Функции импортера товаров под торговой маркой Hansa, а также ее дистрибуция на эксклюзивной основе перейдут ООО «Гипер». ООО «Гипер» зарегистрировано в октябре 1999 г. в Санкт-Петербурге и принадлежит на 98% Максиму Плаксину и на 2% Юрию Швыдко. В 2023 г. выручка составила 9,8 млрд руб. с чистой прибылью 242 млн руб.

Ущерб прибыльному бизнесу

Прибыль, получаемая Hansa на российском рынке имела большое значение для всего ее бизнеса, сказал один из собеседников издания, она «позволяла компании расплачиваться по долгам в Европе, поэтому руководство два года пыталось балансировать между интересами ЕС и собственными».

Hansa Импортом и дистрибуцией бытовой техники Hansa в России на эксклюзивной основе займется ООО «Гипер»

Санкции серьезно усложняют систему расчетов, поэтому рано или поздно западные бренды вынуждены уходить из России, даже если это невыгодно, добавила директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

Передача бизнеса «не сильно отразится на наличии товаров бренда в России в связи с эффективной работой механизмов параллельного импорта», считает неназванный собеседник издания. На российский рынок бытовой техники сделка тоже не должна оказать заметного влияния, полагает Сенина, так как, по ее данным, вендор занимал не более 3% рынка холодильников в России и около 5–7% в сегментах встроенной техники.

Гендиректора Vard Алексей Беляков объяснил, почему Hansa могла выбрать именно передачу российского бизнеса местному дистрибьютору: «Продажи сохраняются, но занимается ими третье лицо. В условиях санкций такой подход может оказаться более эффективным: локальные игроки более гибки в принятии решений, а также в использовании инструментов продаж в России».

Однако и в этом случае, по мнению учредителя бренда Jackie’s Гусейна Иманова, Hansa может потерять свою долю российского рынка: «Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в России поднимутся на 15–20%, а их доля сократится до 1–2% рынка».

Россия, прощай

Западные производители бытовой техники массово покидают российский рынок. Американской Apple и южнокорейская Samsung, например, сделали это одними из первых в марте 2022 г.

LG тоже остановила поставки в Россию и заморозила производство в Дорохово в 2022 г. Уже к июлю 2022 г. доля южнокорейского производителя на российском рынке обвалилась вдвое — до 10,1%. В декабре 2023 г. CNews писал, что Российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды ее производственных мощностей по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров в Подмосковье.

В начале марта 2024 г. стало известно, что Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, построенную в 2014 г. Российские активы Bosch в Энгельсе приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital еще в апреле 2023 г. А в июне 2023 г. самарское производство Bosch перешло в российскую госсобственность — сделку заключил подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ».