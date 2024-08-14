«Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины

Выходцы из «Связного» запустили новую сеть «Связь.ON». Оригинальный «Связной» признан банкротом в конце 2023 г. Первые магазины «Связь.ON» уже открыты, и у владельцев грандиозные планы по расширению.

Возвращение «Связного»

Бывшие топ-менеджеры популярного в прошлом ритейлера «Связной» открыли новую сеть магазинов «Связь.ON». Первые точки продаж уже работают, притом сразу в нескольких городах России, к тому же в большинстве своем далеко не самых крупных.

В общей сложности к моменту выхода материала сеть «Связь.ON» состояла из восьми магазинов. Они ждут покупателей в Москве, Бугульме, Кингисеппе, Мценске, Наро-Фоминске, Павловске, Сальске и Троицке. На это обратил внимание портал VC.

Владельцы новой сети намерены в очень сжатые сроки увеличить количество магазинов почти в 13 раз. Если сейчас их лишь восемь, то в течение ближайших двух месяцев их должно стать 100.

Кто главный

Оригинальный «Связной» в настоящее время является банкротом – таковым, как сообщал CNews, он стал по решению суда в конце 2023 г. Очень многие сотрудники этой сети не смогли сразу получить свою зарплату – к февралю 2024 г. он оставался должен им весьма круглую сумму – сотни миллионов рублей.

О планах по открытию в России сети «Связь.ON» впервые стало известно в конце весны 2024 г., но на тот момент не было никаких подробностей ни о сроках появления первого магазина, ни о темпах развития новой сети. Информация была лишь о тех, кто стоит за новым проектом.

«Связь.ON» – это детище бывших топ-менеджеров «Связного». Как пишет «Коммерсант», пост гендиректора новой сети занимает Дагмара Иванова, которая в «Связном» работала исполнительным директором. Коммерческий директор новой сети – это Михаил Догадин, в недавнем прошлом – вице-президент «Связного» по закупкам и развитию бизнеса. Этот пост он занимал с 2020 г.

Все уже работает

К моменту выпуска материала официальный сайт «Связь.ON» уже функционировал. Помимо схожего названия, ничего общего в визуальном стиле нового ритейлера с айдентикой «Связного» нет.

Что касается ассортимента, но на момент открытия первых магазинов сеть «Связь.ON» предлагала смартфоны самых востребованных в России брендов, включая те, что давно ушли из страны. К примеру, на сайте упоминаются новейшие смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 Flip 6, вышедшие несколько недель назад, а также мобильники Apple линейки iPhone 15, появление которых состоялось в сентябре 2023 г.

Официальный сайт

Также на сайте сети редакция CNews обнаружила смартфоны китайских брендов – Xiaomi со всеми ее «дочками», Realme, Honor и пр. Вместе с ними в ассортименте есть носимая электроника, портативные колонки, планшеты и всевозможные аксессуары для техники – карты памяти, аккумуляторы и др.

Режим секретности активирован

С юридической точки зрения о «Связь.ON» известно пока намного меньше, чем хотелось бы. Юрлицом новой сети является компания ООО «Связь Он», основанная 8 мая 2024 г. в Москве.

В открытом доступе отсутствуют сведения как о гендиректоре компании, так и о ее учредителях. «Доступ к сведениям ограничен», указано в ЕГРЮЛ со ссылкой на федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г.

В то же время известно общее количество учредителей компании – их пока трое. Отдельно стоит отметить размер уставного капитала – он составляет 433 млн руб.

У компании почти 50 видов деятельности, основной из которых – «торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.42). Прочие виды деятельности связаны, по большей части, с торговлей, складским делом, перевозками и ремонтом техники. Но есть и те, что выделяются на фоне других: «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания», «Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи», «Деятельность страховых агентов и брокеров», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Деятельность рекламных агентств».

Редакция CNews обратилась в «Связь.ON» с вопросом об учредителях и о причинах их сокрытия и ожидает ответа.