Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес

Импортеры на 43% нарастили объемы ввозимых в Россию партий обычных кнопочных телефонов. Это связано с ограничениями на поставку смартфонов вследствие антироссийских санкций. Поставки самих смартфонов обвалились на 14%. Эксперты считают такие перемены временными – по их мнению, параллельный импорт вновь вернет прежние пропорции.

«Звонилки» вместо умных телефонов

В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 2022 г. в Россию было ввезено 3,5 млн мобильных телефонов.

Рост поставок составил 43% год к году. Итоговый результат, по утверждению аналитиков GS Group, соответствует уровню 2017 г., но не является рекордным, поскольку в 2019 г. в Россию было импортировано 4,2 млн обычных «звонилок». Тогда это объяснялось ввозом крупной партии телефонов бренда Inoi. Он также повлиял и на показатели I квартала 2022 г.

На фоне взлета поставок сотовых телефонов ситуация со смартфонами заметно ухудшилась. Импорт составил 6,8 млн устройств, что на 14% меньше показателей I квартала 2021 г. В результате смартфонов в суммарном объеме поставок, составившем 10,3 млн. упала до 66%, хотя годом ранее она составляла 76%. Даже в январе 2022 г. она составляла 73%, но в феврале 2022 г. импортеры начали уделять больше внимания обычным кнопочным телефонам.

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«Текущий взлет импорта кнопочных мобильников – это инициатива импортеров, которые решили подстраховаться на случай проблем в логистике и заказали значительный объем в январе (2022 г. – прим. CNews) впрок, – сообщил CNews руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков. – По сути, это вопрос к двум брендам: к Inoi и F+, на которых пришелся основной прирост (BQ привез обычный для себя объем). Даже когда телефоны приехали в Россию, проблем с покупкой смартфонов из-за роста цен или ухода лидеров еще не было. В целом, по объективным причинам сегмент кнопочных мобильных телефонов падает на 12% в год».

Временное явление

Изменение в структуре импорта мобильных средств связи эксперты GS Group связывают в первую очередь с нежеланием компаний Apple и Samsung поставлять в Россию свои смартфоны. Они обе ушли с рынка в марте 2022 г. с разницей в несколько дней. Samsung сослалась на проблемы с логистикой, а Apple не стала комментировать свое бегство из России.

Их уход напрямую связан с антироссийскими санкциями, ставшими следствием спецоперации на Украине, начавшейся в феврале 2022 г., когда и был зафиксирован рост поставок «звонилок». Эксперты уверены, что при сохранении нынешних запретов официальные поставки лидеров рынка смартфонов, к коим пока еще относятся и Apple, и Samsung, скоро будут заменены другими брендами, а также параллельным импортом. По этой причине, считают в GS Group, сокращение доли смартфонов импорте средств связи является временным явлением.

Предложение не всегда рождает спрос

Рост поставок кнопочных телефонов пока не означает, что россияне решили массово отказаться от смартфонов в пользу гораздо менее функциональных «кнопочников». «Рядовой абонент все больше втягивается в экосистемы цифровых сервисов, которые не работают на кнопочных телефонах, например банковские приложения и онлайн-кинотеатры», – сообщили CNews представители GS Group.

Тем не менее, с их слов, на стороне сотовых телефонов есть несколько неоспоримых преимуществ, за счет которых они еще не исчезли с прилавков. Эксперты перечислили их повышенную в сравнении со смартфонами надежность, простоту освоения и эксплуатации, а также более низкую стоимость и способность работать от батареи не один-два дня, а значительно дольше. К числу преимуществ они добавили весьма спорный момент – отсутствие выхода в интернет.

В то же время нельзя сказать, что во времена экономического кризиса, роста цен на товары первой необходимости и дефицита современной техники ввиду ограничений поставок обычные сотовые телефоны одержали победу над своими «умными» родственниками. «Сегодня на спор смартфонов и кнопок гораздо большее влияние оказывают уже не потребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательской способности по всему миру», – сообщили CNews в GS Group.

Перемены на рынке смартфонов

Структура рынка смартфонов по итогам I квартала 2022 г. сильно поменялась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Годом ранее рынок состоял на 40% из дешевых смартфонов, на 40% из устройств среднего уровня и на 20% из флагманов. По результатам первой четверти 2022 г. показатели составили 20%, 60% и 20% соответственно.

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Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 тыс.) сократились на 60% год к году, составив 1,3 млн штук. По мнению экспертов GS Group, это связано в первую очередь с уходом из России компаний Samsung и ZTE, а также с переходом Xiaomi, которая на пару с Huawei вдвое сократила свои поставки, из бюджетного сегмента в средний.

Средний сегмент (от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.) показал более чем 20-процентный рост – до 3,9 млн штук. «Samsung до своего бегства успел привезти более 1 млн штук, при этом 0,4 млн штук пришли из нижнего сегмента, – сообщили CNews представители GS Group. – Аналогичные цифры у Xiaomi. Остальной объем среднего сегмента (1,5 млн штук) – это наполовину импорт Realme, наполовину – поставки прочих брендов.

Верхний сегмент рынка смартфонов (от 30 тыс. руб.) изменений не претерпел. За отчетный период продажи в нем достигли 1,6 млн устройств), «Поставки Samsung в I квартале 2022 г сохранились на уровне 2020 г. (около 0,3 млн штук), даже с учетом ухода из России в марте (2022 г. – прим CNews). А выпадающий объем Apple (около 0,2 млн штук) заместили китайские Xiaomi и Honor», – рассказали CNews в GS Group.

78% российского рынка смартфонов делят между собой компании Samsung (27%), Xiaomi (24%), Apple (14%) и Realme (12%), однако из суммарные поставки упали на 15% год к году, остановившись на уровне 5,3 млн устройств. Samsung привезла в Россию 1,9 млн смартфонов, что на 31% меньше, чем годом ранее. Xiaomi импортировала 1,6 млн смартфонов (снижение на 24% год к году), Apple – 1 млн (падение 20%), Realme – 800 тыс. (рост 167%).

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По данным GS Group, китайские бренды заняли 54% российского рынка смартфонов. «Если Samsung и Apple официально не вернутся на российский рынок, доля китайцев в России может подняться и до 80 %, – считают в компании. – Остальные 20 % составят параллельный импорт, а также официальные поставки российских брендов (BQ, Dexp, Inoi, Novex, Texet и т. д.)».

Если рассматривать российский рынок средств связи в целом смартфоны и кнопочные телефоны), то доля китайских брендов составляет 38%. За I квартал 2022 г. доля российских брендов выросла с 17% до 27% год к году. Это заслуга брендов Inoi, F+ и BQ.