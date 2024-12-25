iPhone – это больше не круто. Мобильники Apple безжалостно вырезают из рекламы и заменяют на санкционные Samsung

В России наметилась масштабная тенденция по исчезновению iPhone из рекламы. Его образ больше не так популярен, как три-пять лет назад, и теперь его повсеместно заменяют смартфоны Samsung, которые завозятся в Россию по полулегальным каналам. Виновата во всем Apple – она сбежала из России, блокирует россиянам полезные функции и удаляет востребованные приложения.

Поклонение iPhone закончилось

Российские компании начали стремительно избавляться от образа смартфона Apple iPhone в рекламе. Как пишет «Коммерсант», его вымарывают с ТВ-роликов, билбордов и даже с баннеров в интернете, потому что iPhone – это больше далеко не так модно и трендово, как было всего три-пять лет назад.

Что важно, от iPhone в рекламе отказываются далеко не только рекламные агентства, но и компании, зарабатывающие на продажах смартфонов Apple. «Коммерсант» приводит в пример дистрибьюторов и ритейлеров, включая «М.Видео-Эльдорадо». Заменой iPhone стали различные Android-смартфоны, включая продукцию Samsung.

Даже операторы связи начали отказываться от использования образа iPhone, но не стали уточнять, почему. В «T2» лишь заявили изданию, что «действовать в рамках конкретной торговой марки или операционной системы было бы нецелесообразным». Аналогичную позицию занимает и «Мегафон» – в операторе заявили, что стараются демонстрировать «нейтральный» образ смартфона в своей рекламе и не привязываться к конкретному бренду.

Пытаться скрыть очевидное

Пока одни компании умышленно не раскрывают истинные причины отказа от iPhone как от «продающего» гаджета в рекламе, другие, напротив, говорят о них прямо и без прикрас. Все дело в нынешнем отношении Apple к России и россиянам.

Daniel Romero / Unsplash Компании больше не хотят завлекать покупателей образом iPhone. Он скомпрометирован

CNews писал, что Apple ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор очень рьяно поддерживает антироссийские санкции. Она больше не ввозит в Россию свою продукцию, вследствие чего она поставляется по параллельному (серому) импорту, мешает работать авторизованным мастерским, не предоставляя им запчасти, а также отказывается от своих гарантийных обязательств. В конце 2024 г. она решила больше не обновлять контент своих сервисов TV+ и Fitness+ - россияне увидят трейлеры новых сериалов и фильмов на TV+, но посмотреть их не смогут.

Попутно она постоянно портит жизнь владельцам своих мобильных устройств, удаляя из каталога App Store популярные приложения, в том числе банковские. А поскольку другого магазина в iOS пока нет, это становится большой проблемой.

Все перечисленное дополняется еще и очень высокой стоимостью iPhone – смартфоны на Android c лучшими спецификациями и без названных проблем запросто можно приобрести намного дешевле, притом в официальной российской розницей и с полноценной местной гарантией.

Директор по работе с мобильными платформами и вендорами VK Антон Вершинин на вопрос «Коммерсанта» о причинах сокращения использования образа iPhone прямо заявил, что это, помимо прочего, «ограничение сервисов iOS для россиян и удаление привычных приложений из магазина Apple».

Нет денег – нет и рекламы

Существует и менее очевидная для большинства россиян, но при этом не менее веская причина стремительного исчезновения iPhone с билбордов и баннеров. Apple резко сократила вложения в рекламу в России – по словам источника «Коммерсанта» в неназванном ритейлере, раньше Apple «бесплатно предоставляла смартфоны для съемок в рекламе, сейчас этого нет».

Директор по управлению интеллектуальными ресурсами Okkam Дмитрий Антохин сказал изданию, что вложения Apple в рекламу своих смартфонов в России сократились с 8% в 2022 г. до 3% в 2024 г. И это несмотря на то, что многие сбежавшие вслед за Apple бренды электроники в начале 2024 г. решили возобновить рекламную активность в стране посредством местных дистрибьюторов и ритейлеров.

Свято место пусто не бывает

Замена iPhone на рекламных плакатах и баннерах нашлась моментально – теперь продвигается образ различных Android-смартфонов. «Если раньше ключевым символом современного смартфона был iPhone, то сегодня на билбордах, в телевизионных роликах и интернет-рекламе все чаще появляются устройства от Samsung, Huawei, Honor и других брендов», – сказал изданию представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Отметим, что Samsung уподобилась Apple и в марте 2022 г. сбежала из России. Как и iPhone, все ее Galaxy ввозятся в Россию по серым схемам.

По словам Дмитрия Антохина, свыше 80% рекламы в сегменте электроники в 2024 г. предоставляли всего лишь пять компаний, и все они китайские. В первую очередь это Tecno (22%), за ней идет Xiaomi (17%), на третьем месте Infinix (16%), у Huawei четвертая строчка (14%), а у ее бывшей «дочки» Honor – пятая (12%). «В связи с доминированием коммуникации Android-устройств на российском рынке смещение фокуса на образ Android кажется вполне оправданным», – добавил Антохин.

Антон Вершинин добавил также, что «привычные паттерны поведения пользователя переключились на Android-устройства, где повседневные сервисы доступны».

Зачем покупать iPhone, если можно не покупать iPhone

В современных российских реалиях эксплуатация iPhone создает своим владельцам массу проблем. И дело не только в недоступности приложений и необходимости поиска их аналогов или способов полулегальной их установки. С весны 2022 г. в России не работает еще и бесконтактная система оплаты Apple Pay., которая функционировала с октября 2016 г.

Российские власти готовят закон, который лишит Apple монополии на магазины приложений в iOS и откроет двери для российского RuStore на iPhone. Это решит проблему с удалением отечественных приложений, но пока это лишь законопроект.

В этом плане любой, даже самый дешевый Android-смартфон гораздо лучше iPhone – нет проблем с приложениями, нет запретов на бесконтактную оплату (если в самом устройстве встроен модуль NFC) и пр. Единственная загвоздка – возможность ограничения доступа к аккаунтам Google со стороны самой Google, без которой не будут работать ее сервисы, но в России у каждого из них есть ряд аналогов.

По всем приведенным причинам продажи iPhone в России продолжат сокращаться, считает независимый аналитик Александр Сурков. «Отсутствие образа в рекламе не повлияет на узнаваемость бренда, однако уменьшит заинтересованность в приобретении iPhone», – сказал он «Коммерсанту».

Согласно статистике RuStore, к концу 2024 г. доля активных Android-смартфонов в России достигла 75%, а Android-планшетов – 55%.

