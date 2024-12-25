Разделы

Техника
|

iPhone – это больше не круто. Мобильники Apple безжалостно вырезают из рекламы и заменяют на санкционные Samsung

В России наметилась масштабная тенденция по исчезновению iPhone из рекламы. Его образ больше не так популярен, как три-пять лет назад, и теперь его повсеместно заменяют смартфоны Samsung, которые завозятся в Россию по полулегальным каналам. Виновата во всем Apple – она сбежала из России, блокирует россиянам полезные функции и удаляет востребованные приложения.

Поклонение iPhone закончилось

Российские компании начали стремительно избавляться от образа смартфона Apple iPhone в рекламе. Как пишет «Коммерсант», его вымарывают с ТВ-роликов, билбордов и даже с баннеров в интернете, потому что iPhone – это больше далеко не так модно и трендово, как было всего три-пять лет назад.

Что важно, от iPhone в рекламе отказываются далеко не только рекламные агентства, но и компании, зарабатывающие на продажах смартфонов Apple. «Коммерсант» приводит в пример дистрибьюторов и ритейлеров, включая «М.Видео-Эльдорадо». Заменой iPhone стали различные Android-смартфоны, включая продукцию Samsung.

Даже операторы связи начали отказываться от использования образа iPhone, но не стали уточнять, почему. В «T2» лишь заявили изданию, что «действовать в рамках конкретной торговой марки или операционной системы было бы нецелесообразным». Аналогичную позицию занимает и «Мегафон» – в операторе заявили, что стараются демонстрировать «нейтральный» образ смартфона в своей рекламе и не привязываться к конкретному бренду.

Пытаться скрыть очевидное

Пока одни компании умышленно не раскрывают истинные причины отказа от iPhone как от «продающего» гаджета в рекламе, другие, напротив, говорят о них прямо и без прикрас. Все дело в нынешнем отношении Apple к России и россиянам.

sm6.jpg

Daniel Romero / Unsplash
Компании больше не хотят завлекать покупателей образом iPhone. Он скомпрометирован

CNews писал, что Apple ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор очень рьяно поддерживает антироссийские санкции. Она больше не ввозит в Россию свою продукцию, вследствие чего она поставляется по параллельному (серому) импорту, мешает работать авторизованным мастерским, не предоставляя им запчасти, а также отказывается от своих гарантийных обязательств. В конце 2024 г. она решила больше не обновлять контент своих сервисов TV+ и Fitness+ - россияне увидят трейлеры новых сериалов и фильмов на TV+, но посмотреть их не смогут.

Попутно она постоянно портит жизнь владельцам своих мобильных устройств, удаляя из каталога App Store популярные приложения, в том числе банковские. А поскольку другого магазина в iOS пока нет, это становится большой проблемой.

Все перечисленное дополняется еще и очень высокой стоимостью iPhone – смартфоны на Android c лучшими спецификациями и без названных проблем запросто можно приобрести намного дешевле, притом в официальной российской розницей и с полноценной местной гарантией.

Директор по работе с мобильными платформами и вендорами VK Антон Вершинин на вопрос «Коммерсанта» о причинах сокращения использования образа iPhone прямо заявил, что это, помимо прочего, «ограничение сервисов iOS для россиян и удаление привычных приложений из магазина Apple».

Нет денег – нет и рекламы

Существует и менее очевидная для большинства россиян, но при этом не менее веская причина стремительного исчезновения iPhone с билбордов и баннеров. Apple резко сократила вложения в рекламу в России – по словам источника «Коммерсанта» в неназванном ритейлере, раньше Apple «бесплатно предоставляла смартфоны для съемок в рекламе, сейчас этого нет».

Директор по управлению интеллектуальными ресурсами Okkam Дмитрий Антохин сказал изданию, что вложения Apple в рекламу своих смартфонов в России сократились с 8% в 2022 г. до 3% в 2024 г. И это несмотря на то, что многие сбежавшие вслед за Apple бренды электроники в начале 2024 г. решили возобновить рекламную активность в стране посредством местных дистрибьюторов и ритейлеров.

Свято место пусто не бывает

Замена iPhone на рекламных плакатах и баннерах нашлась моментально – теперь продвигается образ различных Android-смартфонов. «Если раньше ключевым символом современного смартфона был iPhone, то сегодня на билбордах, в телевизионных роликах и интернет-рекламе все чаще появляются устройства от Samsung, Huawei, Honor и других брендов», – сказал изданию представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Отметим, что Samsung уподобилась Apple и в марте 2022 г. сбежала из России. Как и iPhone, все ее Galaxy ввозятся в Россию по серым схемам.

По словам Дмитрия Антохина, свыше 80% рекламы в сегменте электроники в 2024 г. предоставляли всего лишь пять компаний, и все они китайские. В первую очередь это Tecno (22%), за ней идет Xiaomi (17%), на третьем месте Infinix (16%), у Huawei четвертая строчка (14%), а у ее бывшей «дочки» Honor – пятая (12%). «В связи с доминированием коммуникации Android-устройств на российском рынке смещение фокуса на образ Android кажется вполне оправданным», – добавил Антохин.

Антон Вершинин добавил также, что «привычные паттерны поведения пользователя переключились на Android-устройства, где повседневные сервисы доступны».

Зачем покупать iPhone, если можно не покупать iPhone

В современных российских реалиях эксплуатация iPhone создает своим владельцам массу проблем. И дело не только в недоступности приложений и необходимости поиска их аналогов или способов полулегальной их установки. С весны 2022 г. в России не работает еще и бесконтактная система оплаты Apple Pay., которая функционировала с октября 2016 г.

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им
Цифровизация

Российские власти готовят закон, который лишит Apple монополии на магазины приложений в iOS и откроет двери для российского RuStore на iPhone. Это решит проблему с удалением отечественных приложений, но пока это лишь законопроект.

В этом плане любой, даже самый дешевый Android-смартфон гораздо лучше iPhone – нет проблем с приложениями, нет запретов на бесконтактную оплату (если в самом устройстве встроен модуль NFC) и пр. Единственная загвоздка – возможность ограничения доступа к аккаунтам Google со стороны самой Google, без которой не будут работать ее сервисы, но в России у каждого из них есть ряд аналогов.

По всем приведенным причинам продажи iPhone в России продолжат сокращаться, считает независимый аналитик Александр Сурков. «Отсутствие образа в рекламе не повлияет на узнаваемость бренда, однако уменьшит заинтересованность в приобретении iPhone», – сказал он «Коммерсанту».

Согласно статистике RuStore, к концу 2024 г. доля активных Android-смартфонов в России достигла 75%, а Android-планшетов – 55%.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Кривое обновление сломало Windows, повредив механизм получения апдейтов. Теперь на нее нельзя установить другие кривые обновления

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще