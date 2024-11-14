Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на свои iPhone в России. Сейчас на iOS доступен только фирменный каталог App Store, но, если законопроект станет законом, то к нему в обязательном порядке добавится RuStore. Если Apple откажется соблюдать требование, iPhone в России окажется под угрозой запрета.

Сломать устои Apple

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone. Документ был внесен на рассмотрение в конце июня 2024 г. группой депутатов и сенаторов – в числе его авторов Антон Горелкин, Артем Шейкин и Андрей Клишас. В сентябре 2024 г. документ получил одобрение российского Правительства.

RuStore создается силами холдинга VK при поддержке Минцифры. Он работает с мая 2022 г.

Как пишет «Коммерсант», законопроект откроет владеющим iPhone россиянам доступ к каталогу RuStore, который есть пока лишь на Android и «Авроре». Это моментально сделает нынешние санкции Apple бесполезными, потому что при наличии RuStore на iPhone больше не придется страдать из-за отсутствия отечественных приложений в App Store.

За последние два с половиной года Apple удалила из своего магазина очень много нужных россиянам приложений, особенно банковских, а также их официальных альтернатив. Альтернативой им стали веб-версии приложений, над которыми у Apple нет власти, так как работают они в браузере. В октябре 2024 г., к примеру, Сбербанк модернизировал веб-версию своего интернет-банка, чтобы внешне он был полной копией фирменного приложения «Сбербанк Онлайн».

Проверенная схема

Наличие возможности пользоваться несколькими магазинами приложений действительно значительно упрощает жизнь, особенно в современной России – это уже ощутили на себе все владельцы смартфонов под управлением Android. Для примера, к моменту выхода материала в фирменном магазине приложений для этой ОС, Google Play, из-за санкций отсутствовало приложение «Авито», но его можно скачать из RuStore. То же касается и приложений всех попавших под санкции компаний, включая банки.

Иными словами, пропажа той или иной российской утилиты из Google Play в подавляющем большинстве случаев вообще никак не влияет на потребителей – нужный софт можно скачать из любого стороннего источника, и так было с момента появления платформы Android для смартфонов в сентябре 2008 г.

По примеру Европы

С Apple в плане разнообразия магазинов приложений все в разы сложнее. App Store появился в июле 2008 г. и уже на протяжении более 16 лет является единственным каталогом программ для iOS и iPadOS в большинстве регионов мира.

Но важно подчеркнуть, что нынешняя инициатива российских властей не является общемировым прецедентом. Первыми разрушить монополию Apple на рынке каталогов мобильных приложений для iPhone решили власти Европы – из-за них же, к слову, почти все нынешние гаджеты компании комплектуются портом USB-C вместо морально устаревшего Lightning.

«Технологически Apple готова: необходимые изменения в архитектуру ее операционных систем были внесены в начале года», – сказал «Коммерсанту» Антон Горелкин. Речь в данном случае именно о вступлении в силу европейского закона Digital Market Act, который обязал Apple допустить в экосистему iOS сторонние магазины приложений.

«Apple заинтересована в принятии законопроекта, ее руководство понимает, что из-за санкционного давления в App Store через пару лет может не остаться российских приложений. Пустить в свою экосистему RuStore может оказаться решением, которое устраивает всех», – добавил Горелкин.

Придется немного подождать

Принятие Госдумой законопроекта в первом чтении – лишь второй из шести основных шагов на пути его превращения в действующий закон после внесения на рассмотрение. Впереди у него еще два чтения в Госдуме, а также рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи Президента России.

Сам документ представляет собой поправки к ФЗ «О защите прав потребителей», Если он будет принят, то заработает не раньше 1 сентября 2025 г.

Apple официально ушла из России в марте 2022 г., но все ее устройства по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту. Она по-прежнему лидирует на российском рынке смартфонов в денежном выражении, занимая 33% против 17% у Samsung, 16% у Xiaomi и 8% у Techno. Годом ранее у нее была такая же 33-процентная доля (статистика МТС).

Что же до продаж в натуральном выражении, то здесь у Apple шестое место с 9% рынка против 8% годом ранее. Ее обгоняют Infinix (10%), Realme и Samsung (по 11%), Tecno (15%) и Xiaomi (24%).

Apple пока не реагирует на потенциальные изменения в российском законодательстве, прицельно направленные на нее. Но возможных вариантов ее реакции, по большому счету, лишь два, считает директор по информационным технологиям ИТ-компании Articul Александр Зырин. «Apple может пойти на требования, как в Европе – что вероятно, учитывая, что компания оплачивает штрафы и удаляет приложения из App Store по требованию Роскомнадзора, – сказал он «Коммерсанту». – Но она может и отказать: в таком случае может быть введет запрет на распространение устройств компании или блокировка важных для пользователей сервисов, таких как App Store».