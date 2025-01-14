Продажи смартфонов в России рухнули. Из-за роста цен они становятся многим не по карману

В России всего за год ощутимо упали продажи смартфонов. Основная причина – нехватка у людей денег на новые мобильники ввиду проблем в экономике, вызвавших рост цен. Прогнозы на 2025 г. неутешительные – рынок смартфонов в России продолжит сокращаться.

Обвал рынка

Российский рынок смартфонов по итогам 2024 г. продемонстрировал сокращение на 4% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику крупного отечественного дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция». Но падение зафиксировано исключительно в натуральном выражении – в деньгах рынок вырос, а это означает, в числе прочего, что россияне стали покупать меньше смартфонов, но вынуждены платить за них больше денег на фоне роста цен.

В 2024 г. в России было продано 29,6 млн умных мобильников (-4%) на сумму 715,3 млрд руб. (+5%). Лидером рынка, как и год назад, является китайская компания Xiaomi, которая вместе со своими «дочками» в лице Redmi и Poco удерживает 23% рынка.

На втором месте – входящая в китайский холдинг Transsion компания Tecno, которая в последние годы демонстрирует бурный рост продаж в России. Менее чем за пять лет она добралась до «серебра» и заняла 16% рынка, тогда как компания Realme из китайского холдинга ВВК, долгое время считавшаяся основным конкурентом Xiaomi в России, находится на четвертой позиции с результатом 11%.

Старая гвардия еще в деле

Очевиден тот факт, что россияне в большинстве своем перешли на смартфоны брендов из Поднебесной, что является, в том числе, следствием ухода из России популярных производителей из других стран. Напомним, что в начале марта 2022 г. с разницей в три дня страну покинули Apple и Samsung. Их продукция больше не поставляется в Россию официально – отныне она завозится средствами параллельного, то есть легализованного «серого» импорта.

Но этот факт пока никак не мешает обеим компаниям держаться в топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов. Samsung находится на третьей строчке с долей 12%, а Apple замыкает пятерку лидеров, удерживая 9% рынка.

Впрочем, Apple, вероятно, совсем скоро сместится на шестую позицию, потому уже сейчас она делит пятое место с китайской компанией Infinix. У той тоже 9% российского рынка смартфонов.

Все прочие бренды, включая Asus, Sony и многочисленный китайский «третий эшелон», делят между собой 20-процентную долю. Многие из них тоже официально ушли из России.

Что происходит

Основная причина падения продаж смартфонов в России – это деньги, сказал изданию независимый аналитик Александр Сурков. Действительно, по данным «Марвел-Дистрибуции», по итогам 2024 г. средняя цена смартфона в России выросла с 21,9 тыс. до 24,1 тыс. руб.

Сурков сообщил изданию, что смартфоны стали менее доступными россиянам из-за курса рубля, исторически рекордно высокой ключевой ставки, а также из-за сложной и дорогой логистики. Он подчеркнул, что «россияне не имеют возможности тратить средства на смартфоны, которые выросли в цене», и вместо этого они предпочитают сохранить свои сбережения.

Удорожание смартфонов стало следствием одновременно и сокращения рынка в натуральном выражении, и его роста в денежном, отметили в «Марвел-Дистрибуции». Россияне попросту вынуждены тратить на умные мобильники больше денег, чем раньше.

Немного сгладить углы попытался руководитель департамента закупок дистрибьютора 3Logic Group Максим Родионов. Он сообщил «Коммерсанту», что рост цен – не единственный фактор, из-за которого рынок смартфонов в России упал в штуках и вырос в деньгах. По его словам, это связано также с тем, что «определенные категории граждан» начали покупать более дорогие модели смартфонов, в том числе и флагманские. Что именно это за «определенные категории» россиян, издание не пишет.

Света в конце туннеля нет

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не видят предпосылок к тому, чтобы в обозримой перспективе отечественный рынок смартфонов вернулся к росту по количеству реализованных устройств. Более того, они уверены, что скорость его сокращения лишь вырастет.

Так, согласно прогнозу Александра Суркова, в 2025 г. спрос на смартфоны в России рухнет на 5% год к году в штуках. В то же время в деньгах рынок за тот же период вырастет на 5%, уверен Сурков.

У России свой путь

Пока в России на фоне нехватки у людей денег на постоянно дорожающие гаджеты рынок смартфонов сокращается в натуральном выражении, в остальном мире, он, наоборот растет. Это наглядно видно из статистики крупнейших исследовательских компаний.

Так, по данным компании Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов за по результатам 2024 г. увеличился на 4%, год к году, а его лидером стала Samsung. Apple находится на втором месте.

Статистика аналитической компании IDC немного отличается. В ней говорится о 6,4-процентном росте продаж смартфонов год к году (до 1,24 млрд устройств). Samsung отведена вторая строчка в рейтинге, в отличие от Apple, которая на первом месте по объемам продаж. Тройку лидеров замыкает Xiaomi.