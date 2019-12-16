«Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon

«Яндекс.Облако» представила инструмент Yandex IoT Core на конференции Yandex Scale. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации «Яндекс» рекомендовал использовать программные решения от компании «Россинно», российского партнера платформы «Яндекс.Облако».

Yandex IoT Core - это первый в российском публичном облаке универсальный сервис создания продуктов для интернета вещей. Сервис обеспечивает двусторонний обмен сообщениями с устройствами по протоколу MQTT. Yandex IoT Core позволяет надежно и безопасно принимать сообщения от устройств и передавать их как приложениям в облаке, так и другим устройствам.

Сценарии интернета вещей требуют многосложных решений, поэтому для реализации Yandex IoT Core было заключено несколько партнёрских соглашений: по использованию на уровне прошивки оборудования Moxa, KasperskyOS, оборудования RedBees. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации Yandex IoT Core предложил использовать программные решения SAYMON, российского ISV-партнера платформы «Яндекс.Облако».

Saymon - современная российская высокопроизводительная платформа для решения задач описания, визуализации, контроля и аналитики процессов и элементов, их обеспечивающих, созданная российской компанией РОССИННО.

Экспертиза и опыт в сферах ИТ и «телекома» позволила компании создать платформу, в которой заимствованы лучшие идеи традиционных решений OSS/BSS/NGOSS (Frameworx), применяются актуальные технологии HTML/AJAX, SQL/noSQL и TimeSeries. Платформа работает с гетерогенными системами (например, интернет вещей) и обладает мощными возможностями бизнес-аналитики.

Saymon обеспечивает полноценный мониторинг всех критически-важных компонентов инфраструктуры: программное и аппаратное обеспечение, сервисы, каналы коммуникаций и сетевые службы, системные метрики и состояния. Отслеживает соблюдение процессов и стандартов. Ядро платформы, созданное с применением уникальных алгоритмов, обеспечивает непревзойденное быстродействие — отображение любого объема данных не превышает долей секунды. Отклик на действия пользователей происходит мгновенно и позволяет работать сразу с данными, а не тратить время на ожидание.

Платформа предоставляет доступ к полной истории измерений в режиме реального времени. Размер хранилища программно неограничен. Интегрированные средства математического анализа сделают возможным анализ долгосрочных изменений и зависимостей. Платформа предоставляет возможность оценить одним взглядом всю инфраструктуру компании, её процессы и показатели. Вся информация доступна для быстрого восприятия в любой момент времени и за любой период. Различное представление информации в виде графиков, диаграмм, счетчиков и схем поможет сформировать индивидуальное информационное пространство. Содержит мощные инструменты для настройки платформы, внешнего вида счетчиков, связей, графиков, схем и процессов. Пользователь может задать свои индивидуальные параметры отображения, основанные на личных предпочтениях. Интерфейс платформы понятен для пользователей.

«Наше партнёрство с «Яндекс.Облако», а теперь с сервисом Yandex IoT Core -это большой шаг в реализации качественно нового подхода к обеспечению задачи автоматизированного и визуального мониторинга информационных и коммуникационных ресурсов умных устройств. Мы создаем информационную платформу, доступную на всех компьютерах, планшетах и телефонах, которыми вы пользуетесь. Отслеживайте, контролируйте и анализируйте нужную вам информацию. Основная задача, решаемая с применением Saymon — объединение разрозненных источников данных в едином цифровом пространстве. Реализация поставленной задачи достигается за счёт измерения показаний на всех жизненных этапах, автоматизации прогноза на основе статистики и визуализации данных», - сказал Константин Михайлов — управляющий директор «Россинно».

«Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации мы предлагаем программные решения от платформы Saymon, российского ISV-партнера платформы «Яндекс.Облако», - отметил Александр Сурков, архитектор «Яндекс.Облако».