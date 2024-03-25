Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов

В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиболее распространенным инструментом для защиты сайтов от взлома. Об этом CNews сообщили представители Ru-Center.

SSL — это криптографический протокол, обеспечивающий безопасную связь между владельцем сайта и его посетителями. Наличие настроенного SSL-сертификата на сайте влияет на результаты выдачи: большинство поисковых систем определяют ресурсы без SSL-сертификатов как небезопасные и скрывают их среди результатов поиска. Кроме того, SSL — это один из уровней защиты от перехвата и подмены данных. По этой причине на фоне увеличивающихся внешних угроз спрос на услугу уверенно растет с конца 2022 г. Зашифрованное соединение, обеспечиваемое SSL, также дает возможность заблокировать несанкционированную интернет-рекламу.

В 2023 г. с российского рынка ушло несколько иностранных вендоров. Trustwave, Sectigo, Symantec, GeoTrust и другие сертификационные центры приостановили выпуск SSL-сертификатов для доменов в зонах .ru, .su, .рф. Параллельно этому возрос интерес к оставшимся на рынке альтернативам, в частности, GlobalSign. Он был также подкреплен маркетинговыми кампаниями Ru-Center, которые направлены на продвижение продуктов для безопасности.

«В кратко- и среднесрочной перспективе спрос на рынке SSL-решений будет и дальше перераспределяться. Мы ожидаем, что в скором времени появится удобный массовый SSL/TLS-сертификат российского производства, который сможет составить конкуренцию иностранным продуктам, в том числе бесплатным», — сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса Ru-Center».

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Ru-Center – корпоративный регистратор доменных имен. Компания была создана в 2000 г. на базе РосНИИРОС, относится к системообразуюущим организациям российской экономики в сфере информационных технологий. Работает в более чем 790 доменных зонах и предоставляет комплексную интернет-инфраструктуру. Оказывает услуги регистрации доменов, хостинга, аренды серверов, кибербезопасности, размещения и поддержки сайтов для государственных организаций, крупного и среднего бизнеса.