Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов

В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиболее распространенным инструментом для защиты сайтов от взлома. Об этом CNews сообщили представители Ru-Center.

SSL — это криптографический протокол, обеспечивающий безопасную связь между владельцем сайта и его посетителями. Наличие настроенного SSL-сертификата на сайте влияет на результаты выдачи: большинство поисковых систем определяют ресурсы без SSL-сертификатов как небезопасные и скрывают их среди результатов поиска. Кроме того, SSL — это один из уровней защиты от перехвата и подмены данных. По этой причине на фоне увеличивающихся внешних угроз спрос на услугу уверенно растет с конца 2022 г. Зашифрованное соединение, обеспечиваемое SSL, также дает возможность заблокировать несанкционированную интернет-рекламу.

В 2023 г. с российского рынка ушло несколько иностранных вендоров. Trustwave, Sectigo, Symantec, GeoTrust и другие сертификационные центры приостановили выпуск SSL-сертификатов для доменов в зонах .ru, .su, .рф. Параллельно этому возрос интерес к оставшимся на рынке альтернативам, в частности, GlobalSign. Он был также подкреплен маркетинговыми кампаниями Ru-Center, которые направлены на продвижение продуктов для безопасности.

«В кратко- и среднесрочной перспективе спрос на рынке SSL-решений будет и дальше перераспределяться. Мы ожидаем, что в скором времени появится удобный массовый SSL/TLS-сертификат российского производства, который сможет составить конкуренцию иностранным продуктам, в том числе бесплатным», — сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса Ru-Center».

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?
Цифовизация

***

Ru-Center – корпоративный регистратор доменных имен. Компания была создана в 2000 г. на базе РосНИИРОС, относится к системообразуюущим организациям российской экономики в сфере информационных технологий. Работает в более чем 790 доменных зонах и предоставляет комплексную интернет-инфраструктуру. Оказывает услуги регистрации доменов, хостинга, аренды серверов, кибербезопасности, размещения и поддержки сайтов для государственных организаций, крупного и среднего бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

Самый распространенный, но редко вспоминаемый троян-шифровальщик научился отвлекать внимание защитного ПО

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще