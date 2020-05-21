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Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

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Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления случаев мошенничества.

Главная тема обновления — адаптация системы к новым задачам и нагрузкам. Когда компании столкнулись с вызовами начала 2020 г., стало ясно, что направление было выбрано верно.

Так в Securetower добавилось сразу два новых мессенджера — Microsoft Teams и Discord, популярность которых в запросах Google буквально за месяц выросла на 70% и 50% соответственно.

В новой версии была существенно доработана функциональность контроля хранимых и перемещаемых файлов. Сейчас программа высчитывает хеш-суммы всех индексируемых (перехваченных) файлов по алгоритмам MD5, SHA1, SHA2. По ним можно за секунды находить нужные файлы среди миллионов перехваченных. В дополнение к этому добавилась возможность импорта списка хеш-сумм из внешних источников. Это позволяет контролировать файлы по любым банкам хеш-сумм, получаемых от регуляторов, что особенно актуально для банковской сферы.

Также была значительно доработана функциональность Securetower в части контентной блокировки. В новой версии появилась возможность блокировки отправляемых на печать документов, если они содержат заданные в политиках безопасности ключевые слова и фразы. В ближайших сборках появится и блокировка копирования заданного текста и изображений в буфер обмена. Для усиления защиты от несанкционированной передачи данных появились дополнительные атрибуты, по которым система будет перехватывать электронные письма и блокировать отправку файлов.

Большое внимание в новой версии было уделено улучшению производительности. Теперь Securetower может на том же железе обрабатывать значительно большие объемы информации и делать это гораздо быстрее. На отдельных операциях быстродействие системы выросло в десятки раз, уверяют в Falcongaze. Также снизилось потребление оперативной памяти. Компании, которые работают с огромным количеством данных и в течение нескольких лет собирают информацию с тысяч компьютеров, не встретят проблем с ее обработкой, поиском и построением отчетов. Появилась также возможность запретить перехват клавиш и скриншотов на заданных веб-страницах. К примеру, можно добавить в исключения сайт банка, чтобы система не фиксировала персональные логины и пароли пользователей.

В модуле «Политики безопасности» добавлена возможность формирования шаблонов. Они позволяют создать и использовать в разных правилах большие блоки популярных условий, причем, если изменить шаблон, то во всех правилах, где он использовался, изменения произойдут автоматически, что очень удобно и существенно экономит время.

С обновлением система стала более защищенной от нештатных ситуаций, например, отключения электричества. Если случится сбой, данные, стоящие в очереди на запись, не потеряются, а после восстановления питания будут обработаны. Кроме этого, в новой версии множество улучшений интерфейса, в виде рестилизации, новых фильтров и дополнительной информации облегчат взаимодействие с программой.

«Это далеко не все изменения обновления 6.4. Большинство из них небольшие, но в сумме они делают систему более стабильной, производительной и удобной. Работа продолжается, и в следующих обновлениях мы внедрим еще больше инструментов, мощных и простых в использовании. Мы хотим, чтобы компании пользовались максимально эффективным средством защиты от утечек информации и видим Securetower как надежный щит для любого бизнеса», — отметил Андрей Бармута, глава отдела разработки компании Falcongaze.

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